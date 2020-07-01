منها الصيانة بصفة دورية.. 8 نصائح عليك اتباعها عند استلام سيارة جديدة

يلجأ السائقون إلى شراء سيارة جديدة والاستغناء عن القديمة للتمتع بالمزايا الكثيرة ويحرصون على الاهتمام بها بقدر الإمكان حتى لا تتعرض للصدمات أو الحوادث أثناء السير.





ولأن السيارة الجديدة لها رونقها تحتاج إلى بعض الاهتمام والصيانة الدورية، لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز النصائح للحفاظ على سيارتك.





1- قراءة كتالوج السيارة للحصول على المعلومات والمحذورات للحفاظ على السيارة، وللأسف يتجاهله البعض مع أنه بمثابة دليل كافي لشرح أدق التفاصيل.





2- الحرص على صيانة السيارات بصفة دورية وعدم الإهمال فيها.





3- تغيير زيوت السيارة بصورة منتظمة للحفاظ على السيارة أطول وقت ممكن، ويفضل تغيرها كل ستة شهور.





4- تغيير فلتر الهواء عند تراكم الأتربة.





5- التأكد من وجود زيت الفرامل وعدم نقصانه أو تسربه أثناء السير.





6- من أهم الأشياء التي يجب اتباعها.. التأكد من سلامة إطارات السيارات حتى لا تتعرض للتلف أو الانفجار.





7- بعد قطع مسافة 60 ألف كيلو متر، يجب أن تقوم بتبديل إطارات السيارات الأمامية بالخلفية.



