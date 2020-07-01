أهم الأخبار.. السيسي يتسلم أوراق اعتماد 6 سفراء جدد.. وشرم والغردقة تستقبل طائرتين من كييف الأوكرانية

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددًا من الأخبار والموضوعات المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:









تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بقصر الاتحادية أوراق اعتماد ستة سفراء جدد لكل من مملكة البحرين، وروسيا الاتحادية، وتنزانيا، والسنغال، ولاتفيا، وغينيا الاستوائية.









عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماعًا لبحث الإجراءات المتعلقة بـ تراخيص البناء والاشتراطات البنائية، بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.









عانى المصريون فى بداية عام 2020 من أزمات كثيرة، بعد ظهور جائحة كورونا فى العالم كله والتى كان لها تداعيات على إقتصاد أكبر الدول، ولم تسلم منه أى دولة فى العالم بما فيها مصر، وعلى الرغم من تداعيات فيروس كورونا السلبية على الإقتصاد المصرى، إلا أن الحكومة لم تتأخر عن دعم الموظفين لمنحهم كل حقوقهم من صرف العلاوة الدورية والحافز الإضافى التى أقرها مجلس النواب.









أعلنت شركة إيني الإيطالية، اليوم الأربعاء، عن نجاحها في حفر أول بئر استكشافي في منطقة امتياز شمال الحماد في المياه المصرية في البحر المتوسط.









فى أول أيام بدء عودة حركة السياحة الوافدة إلى مصر، استقبلت اليوم مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ومدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء طائرتين قادمتين من العاصمة الأوكرانية كيف، وذلك فى أولى رحلاتها إلى مصر بعد توقف دام قرابة الثلاثة أشهر حيث كانت قد علقت مصر فى مارس الماضى حركة الطيران الدولى فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد في مختلف دول العالم.









أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية، اليوم الأربعاء، ملف قضية "حادث طبيبات المنيا"، والذي أسفر عن وفاة ٤ طبيبات واصابة ١٣ اخرين، للمحاكمة الجنائية، بعد الانتهاء من كافة التحقيقات.









قرّرت نيابة شمال الجيزة الكلية، حبس ريناد عماد، فتاة التيك توك، 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامها بالاتجار بالبشر والإعلان عن نفسها لممارسة البغاء بعد إلقاء القبض عليها في الدقي.



