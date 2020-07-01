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محافظات

شركة غزل المحلة تعلن عودة العاملين بدون إجازة استثنائية لتنفيذ خطة الدولة لزيادة الإنتاج

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 03:47 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أحمد على

أعلنت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى فى منشور رسميا لها عن عودة جميع العاملين بدون استثناء اعتبارا من يوم السبت القادم تطبيقا لخطة الدولة لزيادة الأنتاج ورفع الحظر تدريجيا مع أخذ كل الاحتياطات الاحترازية لمنع انتشار العدوي .

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وجاء نص البيان ، عودة جميع العاملين بالشركة بدون استثناءات اعتبارا من يوم السبت الموافق ٤\٧\٢٠٢٠ ماعدا المرأة الحامل أو التى تعول أطفال أقل من ١٢ عام والعامل المصاب بفيروس كرونا أو العامل المختلط لمصاب يمنح أجازة استثنائية لمدة ١٤ يوم تزداد حسب الحالة المرضية والشهادة المعتمدة المقدمة فى هذا الشأن مع تقديم ما يثبت ذلك

وأضاف البيان ، بمنح المصاب بأى أمراض مزمنة المتقدمة " الأورام التى تعالج بالكيماوى - الفشل الكلوي - الروماتيود - القلب - الكبد - أمراض الدم - سرطان الدم - نقص الصفائح الدموية " إجازة استثنائية لحين تعليمات أخري .

وأكد بيان شركة غزل المحلة ، على انتظام العمل بالأقسام الأنتاجية بنظام الثلاث ورديات كما كان قبل ظهور فيروس كرونا المستجد ويكون العمل كالتالي "الوردية الأولى تعمل من الساعة ٧.٣٠ صباحا إلى الساعة ٣.٣٠ مساءا والوردية الثانية تعمل ٣.٣٠ مساءا إلى ١٠.٣٠ صباحا والوردية الثالثة تعمل من ١٠.٣٠ مساءا إلى ٧.٣٠ صباحا . .

وجاء ذلك مع احتساب ساعتين إضافى للوردية الثالثة لظروف الحظر كما يقوم قطاع تنظيم العمل داخل قطاعه من حيث المواعيد بما لا يتعارض مع النظام العام ويكون التغيير اسبوعيا بكل قطاع .

كان قرر مجلس إدارة شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، في وقت لاحق عودة العمال المقيمين بجميع المحافظات و قرى محافظة الغربية، باستثناء عدة قرى منتشر فيها الفيروس طبقا للإجراءات الاحترازية اللازمة .

شركة غزل المحلة تعلن عودة العاملين بدون إجازة استثنائية لتنفيذ خطة الدولة لزيادة الإنتاج
شركة غزل المحلة تعلن عودة العاملين بدون إجازة استثنائية لتنفيذ خطة الدولة لزيادة الإنتاج
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