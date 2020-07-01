النشرة الاقتصادية.. صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ 1.6 مليون عامل.. التفاصيل الكاملة لاكتشاف الغاز الجديد بمصر

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا يقضي بتعديل مواعيد صرف السلع التموينية من المنافذ التموينية لتبدأ من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 9 مساءً، بدلًا من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 7 مساء.

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سوف يتم صرف منحة بقيمة 500 جنيه شهريا للعاملات بالحضانات لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر، وذلك لتضررهم من قرار غلق الحضانات خلال الفترة السابقة بسبب تداعيات فيروس كورونا.









وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه يتم حاليًا حصر العاملات بالجمعيات الأهلية لتقديم منحة شهرية لهن، بالإضافة إلى دراسة موقف بعض العمالة المتضررة بقطاع السياحة والذين لم يستفيدوا من المنحة الرئاسية، وذلك للعمل على تقديم المنحة لهم من وزارة التضامن الاجتماعي.









قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن أعداد العمالة غير المنتظمة المسجلين لبياناتهم على قاعدة البيانات بلغت حوالي 4.4 مليون مواطن؛ وبعد إجراء وتطبيق معايير التنقية من قِبل هيئة الرقابة الإدارية؛ وصل العدد المستحق إلى نحو 2 مليون عامل.









وأضافت وزيرة التخطيط، أنه تم بالفعل صرف منحة 500 جنيه لعدد إجمالي حوالي 1.6 مليون عامل، طبقا لمعايير محددة؛ على أيام الصرف، حيث كانت الأولوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.