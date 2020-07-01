النشرة الاقتصادية.. صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ 1.6 مليون عامل.. التفاصيل الكاملة لاكتشاف الغاز الجديد بمصر

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، فى نشرته الاقتصادية اليوم، الأربعاء، أهم الأخبار الخاصة بالجانب الاقتصادي المصري، وأبرز الخدمات المقدمة من الموقع للقراء، والتي جاء في مقدمتها إعلان التفاصيل الكاملة لاكتشاف الغاز الجديد بمصر اليوم، وتحقيق البورصة أرباحا بقيمة 55.6 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2020، وصرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ 1.6 مليون عامل
أعلنت شركة "إيني" الإيطالية، اليوم الأربعاء، عن نجاحها في حفر أول بئر استكشافي في منطقة امتياز شمال الحماد بالمياه المصرية في البحر المتوسط.
ويضيف هذا الاكتشاف إلى نجاح Eni في السنوات الأخيرة في مصر بعد تطوير حقل Zohr العملاق 30 Tcf الذي تم اكتشافه في عام 2015، والذي ساعد على إعادة مصر إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز.
انخفضت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، الأربعاء 1-7-2020، ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 797 جنيهًا، بعد أن كان يسجل 799 جنيهًا، لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تقرر مد فترة تلقى التظلمات بالإعلان الـ12 بالإسكان الاجتماعى لغير المُنطبق عليهم الشروط، نتيجة لفرز المُستندات، وذلك حتى يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو ٢٠٢٠، حيث كان من المقرر غلق باب تلقى التظلمات أمس الثلاثاء 30 يونيو 2020.
أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا يقضي بتعديل مواعيد صرف السلع التموينية من المنافذ التموينية لتبدأ من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 9 مساءً، بدلًا من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 7 مساء.
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سوف يتم صرف منحة بقيمة 500 جنيه شهريا للعاملات بالحضانات لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر، وذلك لتضررهم من قرار غلق الحضانات خلال الفترة السابقة بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه يتم حاليًا حصر العاملات بالجمعيات الأهلية لتقديم منحة شهرية لهن، بالإضافة إلى دراسة موقف بعض العمالة المتضررة بقطاع السياحة والذين لم يستفيدوا من المنحة الرئاسية، وذلك للعمل على تقديم المنحة لهم من وزارة التضامن الاجتماعي.
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن أعداد العمالة غير المنتظمة المسجلين لبياناتهم على قاعدة البيانات بلغت حوالي 4.4 مليون مواطن؛ وبعد إجراء وتطبيق معايير التنقية من قِبل هيئة الرقابة الإدارية؛ وصل العدد المستحق إلى نحو 2 مليون عامل.
وأضافت وزيرة التخطيط، أنه تم بالفعل صرف منحة 500 جنيه لعدد إجمالي حوالي 1.6 مليون عامل، طبقا لمعايير محددة؛ على أيام الصرف، حيث كانت الأولوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.