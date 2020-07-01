أخبار التعليم.. 20 طالبا في اللجنة بامتحانات القاهرة.. ورئيس الجامعة البريطانية يتفقد سير اختبارات 10 برامج دراسات العليا بـ 4 كليات

نشر "صدى البلد" اليوم، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر في الساعات الأخيرة.وفيما يلي، ينشر "صدى البلد" موجزًا لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم:بعد استثناء الطلاب الوافدين بالجامعات من امتحانات الفرق النهائية.. هذا موعد اختبارهمرئيس الجامعة البريطانية يتفقد سير امتحانات 10 برامج دراسات العليا بـ 4 كلياتالأعلى للجامعات: التعليم الهجين يشمل على 50% من المحاضرات الإلكترونيةبدء تحصيل الرسوم الدراسية الكترونيًا بجامعة سوهاجعميد ألسن عين شمس تعلن خطة تأمين امتحانات الفرقة الرابعة وسط إجراءات مكثفةشاهد.. رئيس جامعة الأقصر يتفقد سير الامتحانات بكلية الألسن20 طالبا بلجان امتحانات جامعة القاهرة وعلامات استرشادية للحفاظ على التباعدرئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى بكلية الآدابمحافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان خدمة " درايف ثرو" لإجراء مسحات كورونا20 طالبا بلجان امتحانات جامعة القاهرة وعلامات استرشادية للحفاظ على التباعدفتح باب التقديم للطلاب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية من 1 يوليو وحتى 16 يوليوتطبيقية حلوان تنظم معرض ابن مصر ٢ تزامنًا مع احتفالات ذكرى ثورة ٣٠ يونيو