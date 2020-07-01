أخبار التعليم.. 20 طالبا في اللجنة بامتحانات القاهرة.. ورئيس الجامعة البريطانية يتفقد سير اختبارات 10 برامج دراسات العليا بـ 4 كليات

نشر "صدى البلد" اليوم، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر في الساعات الأخيرة.





وفيما يلي، ينشر "صدى البلد" موجزًا لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم:



