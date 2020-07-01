الخارجية الفرنسية: ضم إسرائيل لأراض فلسطينية لن يمر دون عواقب

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن "ضم إسرائيل لأراض فلسطينية، لن يمر من دون عواقب".





وتابع وزير الخارجية الفرنسي قائلًا : "نبحث مع شركائنا سبل الرد على إسرائيل في حال ضمها أراض فلسطينية".









وفي سياق متصل ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه من غير المتوقع أن يصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي إعلان اليوم بشأن ضم أراضٍ بالضفة الغربية إلى إسرائيل









قال نتنياهو: "تحدثت إلى الأمريكيين حول مسألة السيادة.. نحن نعمل عليها هذه الأيام وسنواصل العمل عليها في الأيام القادمة ".









وأشارت الصحيفة إلى أن الوفد الأمريكي الخاص بموضوع الضم عاد إلى الولايات المتحدة الليلة الماضية، دون التوصل إلى اتفاق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي حول قضية بسط السيادة، في الوقت الذي حدد فيه نتنياهو اليوم الأربعاء كموعد نهائي للبدء بهذه الخطوة.