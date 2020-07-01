أستاذ استثمار: فترة حكم الإخوان اتسمت بالتوتر الذي أثر سلبيا على الاقتصاد

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والإستثمار إن فترة حكم الأخوان المسلمين ، كانت في غاية التدهور، حسث عاش المصريين الكثير من أزمات الوقود، والإنقطاعات المتكررة في الكهرباء، فضلا عن عدم الإستقرار السياسي.





وأضاف الدكتور هشام إبراهيم، عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية إكسترا نيوز أن حكم الأخوان، كانت به تدخلات سافرة في القضاء، فضلا عن سلطة تنفيذية غير مستقرة ، مما أثر على الإصلاح الإقتصادي.





وأشار أستاذ التمويل والإستثمار إلى أن صندوق النقد الدولي، لم يكن من الممكن أن يقرض مصر خلال حكم ىالأخوان، نظرا للإضطرابات السياسة التي مرت بها البلاد خلال حكمهم.





وأوضح "إبراهيم" أن حكم الأخوان، أتسم بعدم وجود رؤية واضحة، يحظون من خلالها على دعم دولي يمكنهم من الإقتراض، وبدء مشروعات اقتصادية.



