حزب العدل يشكل لجانا نوعية لمتابعة عمل الأجهزة التنفيذية بالمحافظات

أعلنت الأمانة العامة لحزب العدل، عن تشكيل الحزب عددا من اللجان النوعية لمراقبة ومساندة الأجهزة الإدارية للدولة، ولمساعدة المواطنين فى حل مشاكلهم لدى تلك الأجهزة .





وأشار عبد العزيز الشناوى – الأمين العام المساعد لحزب العدل لقطاع غرب الجمهورية فى بيان صحفى له، إلى أنه من بين المحافظات التى بادرت بتشكيل اللجان امانة الحزب بمحافظة الاسكندرية.





وتابع: حيث تشكلت بها لجان ( للتنمية المحلية والإسكان والمرافق و الشئون القانونية و حقوق الإنسان و الصحة و التعليم والشباب والنقل والمواصلات والصناعة والاستثمار ولجنة لشئون البيئة) وتم انتخاب رؤساء للجان من بين أعضاء الحزب وجاري تشكيل لجان أخرى.





واضاف أن فور تشكيل اللجان اعلن عن فتح باب لتلقى شكاوى المواطنيين عبر الصفحة الرسمية للحزب بشبكات التواصل الاجتماعى، وتم البدء في إعداد لجنة الشئون القانونية لعدة ملفات تشغل بال المواطنين في الفترة الحالية للعمل عليها.