AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

صباح عبدالرزاق تكشف لـ صدى البلد آخر الأعمال داخل المتحف المصري بالتحرير

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 04:10 م
المتحف المصرى فى
المتحف المصرى فى التحرير
Advertisements
محمد الاسكندرانى
قالت صباح عبدالرزاق المدير العام للمتحف المصري بالتحرير أن 1 يوليو تم اعادة فتح المتحف ، حيث تم اغلاقة أواخر شهر مارس الماضى ، وخلال فترة الاغلاق تم تطهير و تعقيم ، كافة اجراءا المتحف و المكاتب و القاعات .

أكدت صباح فى تصريح لـ"صدى البلد" أنه تم استكمال الأعمال الانشائية منها حديقة المتحف و اعمال الدهانات والواجهات و تركيب والاضاءة للواجهات بالإضافة الى نقل اثار تقارب الـ 5 الاف قطعة الى متالحف الحضارة و شرم الشيسخ و المصري الكبير .

وأشارت إلى أن ابرز القطع المنقولة تابوت مذهب للاسرة 21 نقل لشرم الشيخ و10 تماثيل للملك سونسيرت الاول نقلت للمتحف المصري الكبير .
افادت ان هناك اجراءات وقائية تتم من الساعة السابعة حتى التاسعة صباحا عبر التعقيم و التطهير قبل فتح الباب للزوار، و جهاز قياس درجة الحرارة للزائرين و تعقيم الشنط بالاضافة الى ارتداء الكمامة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدير المتحف المصري بالتحرير: تطبيق كافة إجراءات الوقاية من "كورونا" لاستقبال الزائرين

مجموعة تماثيل الملك سنوسرت الأول تصل المتحف المصري الكبير .. صور

ترشيحاتنا

بطلقات نارية.. مقتل 50 شخصا وإصابة 80 خلال الاحتجاجات في إثيوبيا

بشرى سارة.. صرف علاوة شهرية 75 جنيها للموظفين وحافز إضافى 375 جنيها اليوم

لمواجهة تداعيات انتشار الأوبئة.. استثناء من لا تزيد دخولهم على 2000 جنيه من خصومات المساهمة التكافلية

5 سنوات على معركة 1 يوليو .. القوات المسلحة تنجح فى إحباط مخطط إعلان ولاية سيناء بالشيخ زويد.. وزيارة السيسي لشمال سيناء بالزي العسكري.. فيديو وصور

مجدي عبدالغني: بالورقة والقلم مستحيل استكمال الدوري الممتاز

قطع المرافق لغير الملتزمين..الحكومة: خطة تنفيذية لانتهاء أصحاب العقارات من طلاء الواجهات

AdvertisementS

بعد مصرع ٤ وإصابة ١٣شخصا.. إحالة قضية حادث طبيبات المنيا للجنايات

ساخن وبارد.. كوب من هذا المشروب يقوي المناعة ويطرد الفضلات

بعد دعمها لـ يوسف الشريف.. ناهد السباعي تكشف عن موقفها من مخرج طلب تصويرها عقب خروجها من الحمام

قطع المرافق لغير الملتزمين..الحكومة: خطة تنفيذية لانتهاء أصحاب العقارات من طلاء الواجهات

إحالة ربة منزل إلى المفتي لارتكابها جريمة قتل زوجها في البساتين

بشرى سارة.. صرف علاوة شهرية 75 جنيها للموظفين وحافز إضافى 375 جنيها اليوم

اجتاز الاختبار الطبي.. مصادر تؤكد حصول الترجي على توقيع مدافع الزمالك ٣ مواسم

بتهمة الإعلان عن ممارسة البغاء وتحريض أخريات.. حبس ريناد عماد فتاة التيك توك

خبير بيئي: ترعة المريوطية وسيلة للتخلص من التماسيح بعد كبر حجمها

مصر ملتزمة بالإطار الزمني .. شكري يرد على احتمالات استخدام الصين حق الفيتو لصالح إثيوبيا

إيني الإيطالية تعلن عن كشف غاز جديد في مصر

تعويض الأهلي.. نجم الزمالك يضع شروطا للجبلاية فى حال إلغاء الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم مثالية.. مواقف للأميرة ديانا لا تنسى مع ابنيها ويليام وهاري.. شاهد

بعد إغلاق أكثر من ثلاثة شهور.. الأهرامات تستقبل الزوار من جديد.. فيديو وصور

يقوي المناعة وينظف الكلى.. طريقة عمل عصير البقدونس بالليمون