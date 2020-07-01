صباح عبدالرزاق تكشف لـ صدى البلد آخر الأعمال داخل المتحف المصري بالتحرير

قالت صباح عبدالرزاق المدير العام للمتحف المصري بالتحرير أن 1 يوليو تم اعادة فتح المتحف ، حيث تم اغلاقة أواخر شهر مارس الماضى ، وخلال فترة الاغلاق تم تطهير و تعقيم ، كافة اجراءا المتحف و المكاتب و القاعات .





أكدت صباح فى تصريح لـ"صدى البلد" أنه تم استكمال الأعمال الانشائية منها حديقة المتحف و اعمال الدهانات والواجهات و تركيب والاضاءة للواجهات بالإضافة الى نقل اثار تقارب الـ 5 الاف قطعة الى متالحف الحضارة و شرم الشيسخ و المصري الكبير .





وأشارت إلى أن ابرز القطع المنقولة تابوت مذهب للاسرة 21 نقل لشرم الشيخ و10 تماثيل للملك سونسيرت الاول نقلت للمتحف المصري الكبير .

افادت ان هناك اجراءات وقائية تتم من الساعة السابعة حتى التاسعة صباحا عبر التعقيم و التطهير قبل فتح الباب للزوار، و جهاز قياس درجة الحرارة للزائرين و تعقيم الشنط بالاضافة الى ارتداء الكمامة.



