خروج وتعافي 3 حالات جديدة من فيروس كورونا في بني سويف

أعلنت مديرية الصحة عن تعافى 3 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد وخروجهم من مستشفى الحميات وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.





وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ، إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول ، مؤكدا على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة .





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من جانبه، أثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفى ، وكل مستشفيات المحافظة ، حيث يعمل الجميع بتفان واخلاص ، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطنى .







وتقدم الدكتور وكيل الوزارة بالشكر الي الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجى والدكتور محمود حسين مدير المستشفيات والدكتور وليد عبده مدير مستشفى الحميات ، على المتابعة المستمرة للمستشفى.



