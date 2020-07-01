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محافظات

خروج وتعافي 3 حالات جديدة من فيروس كورونا في بني سويف

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 05:19 م
خروج وتعافي ٣ حالات
خروج وتعافي ٣ حالات جديدة من فيروس كورونا في بني سويف
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محمد عبدالحليم
أعلنت مديرية الصحة عن تعافى 3 حالات  من المصابين بفيروس كورونا المستجد وخروجهم من مستشفى الحميات  وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.
 

وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ، إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول ، مؤكدا على مواصلة  الجهود التي  تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة  كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في  الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة . 
  

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من جانبه، أثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفى ، وكل مستشفيات المحافظة ، حيث يعمل الجميع بتفان واخلاص ، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطنى . 


وتقدم الدكتور وكيل الوزارة بالشكر الي الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجى والدكتور محمود حسين مدير المستشفيات  والدكتور وليد عبده    مدير مستشفى الحميات، على المتابعة المستمرة للمستشفى. 

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