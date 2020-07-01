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رياضة

مدرب حرس الحدود: 4 حالات كورونا بين لاعبي الفريق.. تفاصيل

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 05:11 م
حرس الحدود
حرس الحدود
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محمد رشاد
كشف محمد حليم المدير الفني لفريق حرس الحدود، عن وجود 4 حالات إصابة بفيروس كورونا بين لاعبيه ظهرت نتيجتهم بعد المسحة الطبية الثانية.

ويخضع لاعبو فرق الدوري المصري للكشف الطبي والمسحات الخاصة بفيروس كورونا، قبل استنئاف التدريبات الجماعية، استعدادًا لعودة البطولة المحلية.

وقال محمد حليم في تصريحات إذاعية عبر آثير الشباب والرياضة: "خضعنا للمسحة الطبية الثانية وانتظرنا النتيجة".

وأردف: "ثم بعد يومين من إجراء المسحة والتأكد أنها سلبية لجميع أعضاء الفريق، تفاجأنا بعد 10 دقائق بوجود 4 حالات إصابة".

وأكمل: "أوقفنا التدريبات فورًا واللاعبون أصابهم القلق والتوتر، وخضعنا اليوم الأربعاء للمسحة الثالثة وننتظر النتيجة مساء غد أو يوم الجمعة على الأكثر".

واختتم: "بعد ظهور النتيجة سنستكمل التدريبات بشكل طبيعي، وتمنينا الحصول على فترة زمنية أطول من أجل الاستعداد والتجهيز قبل عودة الدوري".
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