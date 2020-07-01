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فن

بعد تكريمها بـ الجونة.. اختيار الفلسطينية مي مصري ضمن أعضاء أكاديمية الأوسكار

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 05:32 م
مي مصري
مي مصري
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محمد نبيـل
أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة والمانحة لجوائز الأوسكار عن ضم حوالي 800 عضو جديد خلال الساعات الماضية.


ومن بين الأسماء العربية المختارة جاءت المخرجة الفلسطينية مي مصري، والتي تم تكريمها خلال فعاليات الدورة الماضية من مهرجان الجونة السينمائي.


وتعد مى مصرى أحد أعلام السينما الفلسطينية وكان فيلمها المميز 3000 ليلة فاز بالعديد من الجوائز العالمية بعد عرضه العالمى الأول فى مهرجان تورونتو.


كما حققت أفلامها نجاحات فى كبرى المهرجانات الدولية، ولها مشوار طويل مع الأفلام الوثائقية نقلت خلالها صورة فلسطين للعالم.
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