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أخبار العالم

تحطم طائرتي استطلاع تركيتين في إقليم كردستان العراق .. صورة

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 05:18 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم الاربعاء، عن تحطم طائرتي استطلاع تركيتين في منطقة ديريلوك، بإقليم كردستان العراق، دون تحديد السبب وراء ذلك. 

من ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء العراقي أن العراق لمواطنيه فقط، وتأتي هذه االتصريحات بعد قرارته الحاسمة التي عارض فيها الوجود الإيراني ببلاده.

وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إن الحكومة تطمح بعزم إلى أن يحكم العراقيون أنفسهم بأنفسهم، رافضًا  أيّ مَساس بسيادة العراق.

وقبل أيام اعتقلت السلطات عددا من عناصر كتائب حزب الله العراقية، ولم تفرج عنهم إلا أمس لعدم كفاية الادلة ضدهم.

لكن قال محللون إن الأمر  يشير إلى اصرار الدولة العراقية على تهميش الولاءات الاخرى لإيران، عبر مطالباتها الكتائب بتسليم سلاحها.
تحطم طائرتي استطلاع تركيتين في إقليم كردستان العراق .. صورة
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