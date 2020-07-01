لا خلافات مع مرتضى منصور.. خالد الغندور: أعود لبرنامج زملكاوي الثلاثاء والتحاليل أخرت ظهوري

نفى خالد الغندور الإعلامي الرياضي وجود أي خلافات مع مرتضى منصور رئيس الزمالك، أو قناة النادي.





وقال الغندور في فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لا توجد خلافات مع رئيس الزمالك أو القناة أو شركة إعلام المصريين".





وتابع: "سبب تأخر ظهوري هو إجراء بعض التحاليل والأشعات التي ترسل إلى إعلام المصريين وقناة الزمالك ليتأكد المسؤولون من سلامتي من فيروس كورونا بعد اختلاطي بنجلتي التي كانت مصابة".





وأكمل: "ثم أحصل على الموافقة لدخول مدينة الإنتاج الإعلامي ومباشرة عملي، هذا الإجراءات تأخرت بعض الشيء وانتظروني يوم الثلاثاء المقبل في برنامج زمالكاوي".





واختتم: "أشكر الأهلي والزمالك وكل الأندية التي دعمتني واطمأنت عليّ وعلى أسرتي، وأشكر زملائي القدامى لاعبي الأهلي والزمالك".





يذكر أن خالد الغندور يتغيب عن الظهور الإعلامي في قناة الزمالك منذ فترة، بسبب إصابة نجلته بفيروس كورونا المستجد.