بسبب كورونا.. الحكومة الفلسطينية تفرض الإغلاق على محافظات الضفة الغربية

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إغلاق جميع المحافظات في الضفة الغربية اعتبارا من يوم الجمعة المقبل ولمدة 5 أيام، وذلك ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".





وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله ، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في فلسطين إلى رقم جديد ، صار يقترب من ال3 آلاف خلال الساعات الماضية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.





وأشارت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، صباح أمس الثلاثاء، إلى أنه تم تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في الضفة الغربية المحتلة، ليرتفع العدد الإجمالي لـ2698 حالة.





وتوزعت الحالات في 53 في محافظة القدس المحتلة ، 2 محافظة رام الله والبيرة، 181 محافظة الخليل، 1 محافظة طولكرم، 5 محافظة بيت لحم، 11 محافظة نابلس، 2 محافظة أريحا والأغوار.





ونوهت الوزارة إلى أن الحالة الصحية لـ13 حالة في العناية المركزة ، و 3 حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي.