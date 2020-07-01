7 نصائح لحماية سيارتك من الصدأ





من المشاكل المزعجة التي تواجه قائد السيارة هو تعرض سيارته للصدأ واغير لون طلائها للون البني مما يؤثرعلى شكل السيارة ويجعلها تبدو قديمة، فالصدأ هو العدو الأول للسيارات لأنه يؤثر على ثمن السيارة ويجعل سعرها زهيد أثناء البيع.





لذلك يقدم موقع «صدى البلد الإخباري» خطوات الحفاظ على السيارة من الصدأ بقدر الإمكان لتجنب مظهرها السيء.





1- عند غسيل السيارة تتغلل المياه داخل أبواب السيارة وتتفاعل مع الأتربة الموجودة، ويترك صدأ.





2- تنظيف الحواف الداخلية والخارجية للرفارف؛ حيث تتجمع الأتربة والطين في هذه الأماكن مسببة الصدأ.





3- الحرص على تغطية السيارة بشكل مستمر لتجنب مياه الأمطار.





4- تهوية السيارة بشكل مستمر لتجنب الصدأ خصوصًا بعد غسيل السيارة.





5- تنظيف السيارة جيدًا من الأسفل لتجنب الصدأ.





6- في حالة اكتشاف أي صدأ يجب عليك التوجه لمركز الخدمات صيانة السيارات لمعالجتها بطريقة صحيحة.



