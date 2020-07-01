خلال اجتماع للحكومة.. الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية.. وتطوير الخط الأول للمترو.. و75 مليون دينار كويتي لمنظومة مياه مصرف بحر البقر

الحكومة:
= ضوابط لترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة
= الموافقة على اتفاقية الوكالة الفرنسية لتطوير الخط الأول للمترو
= تمويل منظومة مياه مصرف بحر البقر بـ 75 مليون دينار كويتي
= الاتفاق مع الوكالة الفرنسية لتمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ وذلك لمناقشة عددٍ من القضايا والملفات ذات الأولوية في المرحلة الراهنة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتوجيه التهنئة لأعضاء الحكومة ولجموع المصريين بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، التي أنقذت مصر من مصير مجهول، مؤكدًا أنها ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر المعاصر، لأنها شهدت تلاحمًا بين قوى الشعب وقواته المسلحة الباسلة، وفتحت الطريق أمام مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.
وخلال الاجتماع، نوّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى الزيارة التي قام بها، مؤخرًا، للمستشفى الميداني المتميز الذي أنشأته القوات المسلحة، متوجها بالشكر للقائد العام للقوات المسلحة ولقواتنا المسلحة على قيامهم بإنشاء هذا المستشفى بتلك الإمكانات الكبرى في وقت قياسيّ.
كما أشار رئيس الوزراء إلى الاحتفالية، التي شرفها بالحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وشهدت افتتاح عددٍ من المشروعات التنموية والقومية الكبرى في قطاعات مختلفة، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، مؤكدًا أن ما شهدناه من مشروعات إنما يبعث على الفخر والاعتزاز؛ نظرًا لأنها مشروعات ضخمة تم تنفيذها في أوقات قصيرة للغاية.
وقال رئيس الوزراء: "بعد أن كان الزمن القياسي لإنشاء كوبرى يتراوح ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام، أصبح الآن يتراوح تنفيذه ما بين شهرين وثلاثة أشهر، في ظاهرة لا تحدث في أي دولة بالعالم، وهو ما يعد تحديًا كبيرًا، ويضع علينا عبء ضرورة الاستمرار في تنفيذ مثل هذه المشروعات بتلك الوتيرة وبنفس القوة، وصولًا لتحقيق كافة أوجه التنمية في مختلف القطاعات".
وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم البدء في تنفيذ حملة تطوير لمختلف الميادين الكبرى والشهيرة، وذلك على غرار ما شهده ميدان التحرير من أعمال تطوير، وذلك في إطار تنفيذ سلسلة من المشروعات التي تستهدف تغيير وجه الحياة على أرض مصر، وإعادة الوجه الحضاري لتلك الميادين.
وخلال الاجتماع، وافق مجلس الوزراء
على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتجديد وتطوير الخط الأول للمترو بالقاهرة، والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 3/6/2020.
ويهدف مشروع تجديد وتطوير الخط الأول للمترو بالقاهرة إلى الحفاظ على الخدمة التشغيلية الفعالة للخط خلال مدة التوسع المستمر للشبكة وزيادة الطلب عليها، وذلك من خلال إجراء إصلاح شامل لأنظمة الخطوط والبنية التحتية وشراء عربات جديدة للمترو، في إطار تمويل مستقل، مما يقتضي تنفيذ عدد من الإجراءات منها، إصلاح المسارات والبنية التحتية للطاقة، والإشارات، والاتصالات، وأنظمة التحكم المركزية للخط الأول.
ووافق مجلس الوزراء
على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2018، والذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المدين حسن النية سيئ الحظ من ناحية، ومصلحة الدائنين من ناحية أخرى.
وجاءت أحكام المشروع حاملة فكرًا جديدًا في العديد من المناحي بهذا المجال، ومن ذلك على سبيل المثال ضرورة مد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم في إقالته من عثرته، التي أدت إلى نقص السيولة اللازمة لديه مع الأخذ في الاعتبار أن الواقع العملي أوضح أن الاعتماد على البنوك فحسب لتحقيق هذا الهدف قد لا يكون مجديًا في جميع الأحوال، مما استلزم أن يتم فتح الباب لجهات أخرى.
كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على طلب تعديل مسمي كلية " العلوم الطبية التطبيقية" ليصبح كلية "تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية" بأربع جامعات خاصة، كما تقرر فصل قسمي التمريض بجامعتي 6 أكتوبر، ومصر للعلوم والتكنولوجيا؛ ليصبحا كليتين مستقلتين.
ووافق المجلس على قيام الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بإجراء التعاقد مع شركة ميتسوبيشي اليابانية "المورد الأصلي لقطارات الخط الثاني" لتوريد 280 وحدة تحكم في الأبواب (DCU)، من أجل رفع كفاءة قطارات الخط الثاني.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (65)، والمنعقدة بتاريخ 29/6/2020، وذلك لعدد 32 موضوعًا.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء والموقع في القاهرة بتاريخ 10/6/2020.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التمويل الإضافي بين جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي؛ للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، وذلك بمبلغ 75 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت بتاريخ 1/6/2020.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بشأن تقديم منحة بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر، من خلال تحسين قدراتهن وتنمية المجموعات المنتجة"، الموقعة في القاهرة بتاريخي 11/6/2020، و15/6/2020.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1625 لسنة 2002. كما وافق مجلس الوزراء على بعض المقترحات للتغلب على مشكلة العجز المالي المحقق بالتدفقات النقدية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على المدى القصير، والتي ستنعكس سلبًا على التزامات الصندوق. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع المجلس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على بعض المقترحات للتغلب على مشكلة العجز المالي المحقق بالتدفقات النقدية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على المدى القصير، والتي ستنعكس سلبًا على التزامات الصندوق.
كما وافق المجلس على طلب محافظة بني سويف بشأن التصرف في مساحات من الأراضي التابعة لأملاك الدولة، لصالح بعض النقابات والجمعيات بالمحافظة.
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بتغيير مسمى "كلية الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائي بجامعة بني سويف" لتصبح "كلية الزراعة".