لعشاق السيارات القديمة .. «ليموزين سكودا» تجذب الأنظار.. شاهد

غالبًا ما تتمتع السيارة الليموزين بالطول المبالغ فيه، والرفاهية والأناقة من حيث التصميم والهيكل الخارجي، والمعروف أن شركة سكودا تتمتع باتباع سياسة الاقتصاد فى الأسعار، لجذب الأشخاص ولفت الأنظار.









وظهرت ليموزين السوداء بالمقصورة القديمة والشكل القديم، فهي كانت مخصصة لعشاق السيارات القديمة









يذكر أن شركة سكودا التابعة لشركة فولكسفاجن قدمت لرئيس جمهورية التشيك «ميلوس زيمان» سيارة ليموزين من طراز "سوبيرب" الجديدة تماما حسبما ذكرت صحيفة "أوتوبيلد" الألمانية.





وأصبح زيمان هو العميل الأول للسيارة المعدلة، تتمتع سيارته باللون الأسود اللامع وفرش داخلي من شركة لورين آند كليمنت.





وتحل السيارة الرئاسية الجديدة محل سيارة قديمة من طراز تاترا 700 مزودة بمحرك يتألف من 8 اسطوانات هوائي التبريد يعود تاريخها إلى عام 1999.







