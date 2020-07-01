سامح شكري: التواصل الرقمي أعاد ربط العالم وتخفيف الضغوط خلال جائحة كورونا

شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، في المؤتمر الوزاري حول "سد الفجوات الرقمية: الاستجابة الرقمية لجائحة كورونا"، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.









وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري حرص في مستهل مداخلته على توجيه الشكر لحكومتيّ استونيا وسنغافورة؛ لقيامهما بالدعوة لعقد المؤتمر، ولجهودهما في تعزيز الاستجابة الرقمية لجائحة كورونا.









وقال المتحدث باسم الخارجية، إن "شكري" أشار في مداخلته إلي أن جائحة كورونا فرضت تحديات غير مسبوقة أمام الإنسانية، وأجهدت نظم الرعاية الصحية حول العالم، كما أثرت بشكل كبير على الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية وهو ما ترك آثارًا بالغةً على سبل عيش الملايين.









وأوضح "شكري" أنه خلال الأزمة الحالية ظهر التواصل الرقمي كأداة جديدة لإعادة ربط العالم وتخفيف الضغوط على النظم الصحية وإنعاش الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، وظهرت حملات التوعية من خلال الاعلام الرقمي.









كما ازدهر "التطبيب عن بعد"، واستمر عمل المؤسسات التعليمية عبر التعليم الرقمي، ونجت كذلك العديد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية من خلال التجارة عبر الانترنت، وأدار العالم هذه الأزمة من خلال البنية التحتية الرقمية التي تم إنشاؤها على مدار العقود الماضية.









وأضاف أنه منذ بداية الأزمة سرَّعت مصر من جهودها لتجهيز القطاع الصحي بالحلول الرقمية، كجزء من جهود الحكومة ككل لمواجهة الجائحة، وذلك لتسهيل الإجراءات ذات الصلة على المواطنين وتوفير أحسن مستوى من الخدمات الطبية ورفع مستوى وعي المواطنين بشأن كيفية تجنب العدوى.









وأفاد المتحدث الرسمي بأن الوزير شكري أشار في مداخلته، إلى أنه لا زالت هناك حاجة لجهود مُجمعة لتعزيز قدرات النظم الصحية، وأن الفجوة الرقمية بين الدول النامية والمتقدمة تعتبر تحديًا رئيسيًا يجب تناوله، بما في ذلك من خلال اتخاذ خطوات واضحة لنقل التكنولوجيا، وتوفير الأجهزة والبرمجيات بتكلفة معقولة لدعم التحول الرقمي في الدول النامية، وكذا الحاجة المتزايدة لحماية الفضاء الإلكتروني من الأنشطة الاجرامية.







