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فيديوجراف.. مجلس الأمن يقرر وقف كل النزاعات في العالم 90 يوما

الخميس 02/يوليه/2020 - 11:51 م
مجلس الأمن
مجلس الأمن
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محمد سمير
اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، قرارًا مهمًا، يمهد بشكل قوي لمواجهة عالمية لفيروس كورونا المستجد، الذي تسارعت وتيرته بشكل أكبر خلال الفترة القليلة الماضية.

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ووفق ما ذكرت صحف دولية، أصدر مجلس الامن قرارا بالإجماع بوقف إطلاق النار في كل العالم؛ من أجل التركيز على مواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد19).

ويعني القرار تجميد التحركات العسكرية في دول العالم، حتى تركز الدول وتزيد التنسيق لمواجهة الوباء.
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