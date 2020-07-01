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إجراء تجارب سريرية بمراكز العزل.. تاج الدين: لا يوجد ما يشير إلى اختفاء كورونا في المستقبل

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 06:50 م
عوض تاج الدين
عوض تاج الدين
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هاني حسين
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن فيروس كورونا ليس فيروسا جديدا ولكن سلالة كوفيد 19 هي المستجدة.

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي": أنه من المحتمل ان يستمر تواجد فيروس كورونا في المستقبل ولا يوجد ما يثبت إختفائه.

وأشار محمد عوض تاج الدين إلى أنه يتم إجراء تجارب سريرية في مراكز عزل فيروس كورونا ويتم التركيز على الحالات  الحرجة ".

وأكمل عوض تاج الدين: " التجربة السريرية لها قواعد معينة في كيفية إجرائها ويتم إجراء إحصائيات طبية تحلل نتائج العقار وفاعليته ".

ولفت محمد عوض تاج الدين إلى أن هناك حالات مصابة بفيروس كورونا تظل مصابة لمدة 28 يوما ولكن هذه الحالات نسبتها قليلة.
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