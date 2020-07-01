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رياضة

الحياة تعود إلى سموحة من جديد بعد توقف النشاط بسبب كورونا | صور

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 06:58 م
نادي سموحة
نادي سموحة
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حسام الحارتي
عادت الحياة من جديد داخل نادي سموحة صباح اليوم أثناء استقبال الأعضاء عقب توقف النشاط لمدة ثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشهد اليوم الأول من عودة النشاط داخل نادي سموحة تواف الأعضاء وممارسة بعض الأنشطة الرياضية والترفيهية مع اتخاذ كافة خطوات التباعد الإجتماعي والإجراءات الاحترازية والطبية. 

وطالب المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة الجميع بالالتزام بالإجراءات الطبية والاحترازية أثناء التواجد داخل مقر النادي للحفاظ عليهم من فيروس كورونا المستجد.


وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في توقف النشاط الرياضي والاجتماعي داخل الدولة المصرية ومعظم دول العالم خلال الفترة الماضية.
 
ووافقت الدولة المصرية على عودة النشاط الرياضي بداية من شهر يوليو الجاري مع اتخاذ كافة الإجراءات الطبية والاحترازية لـ الوقائية من فيروس كورونا. 
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