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اقتصاد

132.6 مليون جنيه إجمالي الإيرادات المحققة بجمارك الدخان بالقاهرة خلال يونيو

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 06:58 م
صدى البلد
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محمد يحيى
بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة برئاسة بولا سليمان ميخائيل خلال شهر يونيو 2020 حوالي 37 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخـزين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بعــدد طــرود إجمالي  3 ألاف و 648 طرد بوزن إجمالي 790 طن 307  كيلوجرامات.

وتم الإفراج عــن 112 شـهادة سحب جزئية بعدد 10 ألاف و 843 طـرد بـوزن إجـمالي 2269 طـنا و 265 كيلو جــراما.

كما بلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر يونيه 2020 حوالي 16 مليونا و 972 ألفا و482 جنيهًا و إجمالي الغرامات 94 ألفا و360 جنيهًا .

بينما بلغ إجمالي الضرائب على القيمة المضافة المحصلة خـلال نفس الفترة 113 مليونا و147 ألفا 567 جنيهًا  وإجمالي ضرائب الأرباح التجارية والصناعية المحصلة مليون و 198 ألفا و342 جنيهًا والرسـوم المحصلة لحساب غـــرفة الأدخـنة 599 ألفا و 170 جنيها وإجمالي المصاريف الإداريـة ودمغــة تنمية الـموارد والدمغة النسبية والنوعية المحـصلة  9 آلاف و 582 جنيها .

و بلغ اجمالي ضريبة المهن الحـرة لشهر يونيه 2020 حوالي 6 آلاف  و 650 جنيها فيما بلغ إجمالي رسم تنمية الموارد المالية المحصلة لشهر يونيه 2020 حوالي 642 ألفا  و 372 جنيها .

بذلك يكون إجمالي الإيرادات المحصلة بجمارك الإدارة العامـة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر يونيه 2020 حوالي 132 مليونا و 687 ألفا و 131 جنيهًا .

وخلال الفترة نفسها بلغ إجمالي قيمة صادرات الدخان بالإدارة العامة لجـمارك الدخان بالقاهرة حوالي 18 مليونا و 037 ألفا و 394 جنيها .
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