تجديد حبس مسئول مخزن لحيازته 5 آلاف فلتر زيت سيارات مجهولة المصدر

عن مخزن قطع غيار سيارات كائن بدائرة قسم شرطة البساتين لإدارته المخزن بدون ترخيص .

وتبين حيازه المتهم كميات كبيرة من

فلاتر زيوت السيارات

مجهولة المصدر وبدون بيانات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعُثر بداخل المخزن على عدد 5000 فلتر زيت سيارات "مختلفة الأنواع" وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .