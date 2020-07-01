تجديد حبس مسئول مخزن لحيازته 5 آلاف فلتر زيت سيارات مجهولة المصدر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح البساتين تجديد حبس مسئول مخزن قطع غيار سيارات، ١٥ بوما على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة 5000 فلتر زيت سيارات مجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص.
كانت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض علي مسئول عن مخزن قطع غيار سيارات كائن بدائرة قسم شرطة البساتين لإدارته المخزن بدون ترخيص .
وتبين حيازه المتهم كميات كبيرة من فلاتر زيوت السيارات مجهولة المصدر وبدون بيانات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعُثر بداخل المخزن على عدد 5000 فلتر زيت سيارات "مختلفة الأنواع" وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .
وبمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.