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تعليم

المحرصاوي يشارك في أعمال مجلس إدارة اتحاد الجامعات الأفريقية|صور

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 07:15 م
رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر خلال الاجتماع
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محمد شحتة
شارك الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الازهر، ممثلا عن جامعات شمال أفريقيا، في أعمال مجلس ادارة اتحاد الجامعات الافريقية الذي يعقد سنويا وعقد اليوم اون لاين وتم بثه من المقر الاقليمي لشمال افريقيا. 

وضم الإجتماع اعضاء مجلس الإدارة من ١٢ دولة ممثلين للأقاليم الجغرافية الخمس بالقارة. حيث ناقش الاجتماع سبل دعم الاتحاد للجامعات الاعضاء في مواجهة جائحة كوفيد ١٩ وما قدمه من أنشطة ومبادرات لبناء قدرات اعضاء التدريس للتحول للتعليم الرقمي. 

كما ناقش مجلس الإدارة المشروعات المقبلة وضرورة التكامل بين مؤسسات التعليم العالي بالقارة الافريقية وكذلك التوصية بإتاحة تليفزيون الاتحاد لتبث من خلاله الجامعات الافريقية برامجها التعليمية للأماكن غير المدعومة بشبكة الانترنت ولدعم التكافؤ والمساواة في فرص التعليم بين الطلاب باتاحة وسائل تعليمية متنوعة.
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