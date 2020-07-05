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فيديو جراف

فيديو جراف .. 3 دول سجلت نصف إصابات كورونا بالشرق الأوسط

الأحد 05/يوليه/2020 - 01:03 م
إصابات كورونا
إصابات كورونا
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آلاء حسن
مع تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا، حذرت منظمة الصحة العالمية من الوصول لمرحلة مثيرة للقلق بعد تجاوز عدد المصابين في الشرق الأوسط مليون حالة.


فعدد الحالات المُبلَّغ عنها في شهر يونيو يتجاوز إجمالي عدد الحالات المُبلَّغ عنها في الشهور الأربعة السابقة منذ الإعلان عن أول حالة في المنطقة منذ 29  يناير.


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ولمزيد من المعلومات تابع فيديو جراف تفاصيل تسجيل نصف إصابات فيروس كورونا بالشرق الأوسط ...........
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