فيديو جراف .. 3 دول سجلت نصف إصابات كورونا بالشرق الأوسط

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فعدد الحالات المُبلَّغ عنها في شهر يونيو يتجاوز إجمالي عدد الحالات المُبلَّغ عنها في الشهور الأربعة السابقة منذ الإعلان عن أول حالة في المنطقة منذ 29 يناير.ولمزيد من المعلومات تابع فيديو جراف تفاصيل تسجيل نصف إصابات فيروس كورونا بالشرق الأوسط ...........