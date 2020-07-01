AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تحملنا الكثير من التهديدات والاستفزازات.. السعودية تطالب مجلس الأمن بتمديد حظر السلاح على إيران

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 07:11 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
عقد مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مؤتمرا صحفيا، قال خلاله إن المملكة تتوقع من مجلس الأمن تمديد قرار حظر الأسلحة على إيران.

وحسب "العربية"، قال المعلمي إنه يجب عدم إعطاء إيران فرصة للقيام بسلوكيات أكثر تدميرا في منطقة الشرق الأوسط.


وأضاف أن المملكة العربية السعودية واجهت الكثير من التهديدات والاستفزازات الإيرانية.


وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أكد أن رفع حظر السلاح عن إيران يمنحها القدرة على فرض المزيد من التوتر في المنطقة. 


وقال بومبيو في تصريحات صحفية إن رفع حظر السلاح على إيران يجب أن يتم بعدما تغير سلوكها في المنطقة. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بومبيو: لن نسمح لـ إيران بشراء أسلحة حتى بعد رفع الحظر عنها

إيران تهدد بإلغاء الاتفاق النووي حال تجديد حظر السلاح المفروض عليها

بومبيو: إيران دولة مارقة وتمد التنظيمات الإرهابية بالسلاح

بومبيو: نرفض توريد الأسلحة إلى ليبيا.. وعلى تركيا وروسيا وقف توريدها

وزير الخارجية الأمريكي: لن نتخلى عن تمديد حظر السلاح المفروض على إيران

يهدد المنطقة.. وزير الخارجية الأمريكي يحذر من رفع حظر السلاح عن إيران

ترشيحاتنا

مصر ضمن الأعلى وفاة.. الصحة العالمية: 3 دول سجلت نصف إصابات كورونا بالشرق الأوسط

نجل نجم الأهلي: عودة الدورى صعب فنيا واستكماله منقذ للمنظومة

سامح شكري: تطور خلال الاسبوعين المقبلين في قضية سد النهضة

إثيوبيا تبدأ حملة تحريضية ضد مصر بسبب سد النهضة

رسلان ينعيه.. وفاة رئيس هيئة السكة الحديد السابق بفيروس كورونا

شكرا على تعبك معايا يا بنت الاصول.. محمد عواد يوجه رسالة لزوجته بعد إصابته بكورونا

AdvertisementS

في منزله.. مرتضى منصور يعقد اجتماعا عاجلا لبحث عودة التدريبات واستكمال الدوري

استغلت شقيقتها الـ8 سنوات لكسب مشاهدات.. اتهامات النيابة لـ ريناد عماد

بعد دعمها لـ يوسف الشريف.. ناهد السباعي تكشف عن موقفها من مخرج طلب تصويرها عقب خروجها من الحمام

ضخ دماء جديدة في المواقع.. الانتهاء من حركة تنقلات أفراد الشرطة

مجلس الأمن يقرر وقف كل النزاعات فى العالم 90 يوما لمواجهة كورونا | تفاصيل

إثيوبيا تبدأ حملة تحريضية ضد مصر بسبب سد النهضة

بعد مصرع ٤ وإصابة ١٣شخصا.. إحالة قضية حادث طبيبات المنيا للجنايات

الخرطوم بتفاجئنا.. سامح شكري: إحنا مش مطمنين للسد وممكن يغرق السودان

قطع المرافق لغير الملتزمين..الحكومة: خطة تنفيذية لانتهاء أصحاب العقارات من طلاء الواجهات

فيديوهات خادشة للحياء.. ضبط منار سامي ومسجل بـ سلاح ومخدرات فى بنها

سامح شكري: شكوكنا تزداد تجاه نوايا الجانب الإثيوبي

التموين توجه رسالة مهمة للمواطنين بخصوص الكمامات المطروحة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من المطبخ المكسيكي .. طريقة عمل فاهيتا الروبيان

بـ إطلالة كلاسيكية.. كنده حنا تخطف الأنظار في أحدث ظهور على انستجرام

شديدة الخطورة .. تعرف على الآثار طويلة الأمد لفيروس كورونا على الصحة