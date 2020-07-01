تحملنا الكثير من التهديدات والاستفزازات.. السعودية تطالب مجلس الأمن بتمديد حظر السلاح على إيران

عقد مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مؤتمرا صحفيا، قال خلاله إن المملكة تتوقع من مجلس الأمن تمديد قرار حظر الأسلحة على إيران.





وحسب "العربية"، قال المعلمي إنه يجب عدم إعطاء إيران فرصة للقيام بسلوكيات أكثر تدميرا في منطقة الشرق الأوسط.









وأضاف أن المملكة العربية السعودية واجهت الكثير من التهديدات والاستفزازات الإيرانية.









وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أكد أن رفع حظر السلاح عن إيران يمنحها القدرة على فرض المزيد من التوتر في المنطقة.









وقال بومبيو في تصريحات صحفية إن رفع حظر السلاح على إيران يجب أن يتم بعدما تغير سلوكها في المنطقة.







