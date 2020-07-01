ننشر تقرير قياسات جودة الصوت والانترنت لشركات المحمول لشهر مايو

أصدر اليوم المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومى تقريره لنتائج قياسات شهر مايو لجودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر؛ وتم اجراء اختبارات جودة الخدمة خلال الشهر لما يقرب من 26 الفكيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان في جمهورية مصر العربية، والمقسمة إلى ما يقرب من 81 مدينة وحي؛ حيث تمت القياسات لخدمات الصوت والبيانات بإجراء مئات الآلاف من المكالمات الاختبارية بالإضافة إلى اختبارات خدمات البيانات للمحمول.

وبالنسبة لجودة الخدمات الصوتية .. فيما يلي اعداد المناطق (مدن وأحياء) التي تم رصد انها تعاني من مشاكل في جودة الخدمات الصوتية في شهر مايو:

• لشركة فودافون: من أصل (81) مدينة وحي تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد (8) مدينة وحيتعاني من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها مصر الجديدة والعباسية في القاهرة، ومن حيث عدم أكتمال أو انقطاع المكالماتعدد (1) مدينه وحي وأهمها في القاهرة مدينتي، ومن حيث جوده صوت المكالمات عدد (7) مدينه وحي أهمها في القاهرة الرحاب و في الاسكندرية مناطق غرب الاسكندرية.

• ولشركة اورانج: من أصل (81) مدينة وحي تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد(22) مدينة وحي تعانى من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها العبور والرحاب ومصر الجديدة والسام في القاهرة والسادس من اكتوبر والشيخ زايد في الجيزة، وفي الإسكندرية، مناطق في شرق وغرب الاسكندرية ومرسى مطروح، ومن حيث جوده صوت المكالمات عدد (11) مدينه وحي أهمها عين شمس في القاهرة ومناطق في شرق وغرب الاسكندرية.

• ولشركة اتصالات: من أصل (81) مدينة وحي تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد(20) مدينة وحي تعانى من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها مدينتي والعبور ومدينة نصرو المنيلو شبرا وشبرا الخيمة و المقطم في القاهرة والساحل الشمالي، ومن حيث عدم أكتمال أو انقطاع المكالماتعدد (6) مدينه وحي وأهمها مدينتي والعبوروالمنيل في القاهرة.

• ولشركة وي: من أصل (81) مدينة وحي تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد(33) مدينة وحي تعانى من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها مدينتي والعبور والرحاب ومدينة نصر والعباسية وشبرا وشبرا الخيمة وحلوان والمعادي والمقطم في القاهرة، وفي الجيزة الشيخ زايد وفي الإسكندرية مناطق في شرق وغرب الإسكندرية ، ومن حيث عدم أكتمال أو انقطاع المكالماتعدد (3) مدينه وحي وأهمها في القاهرة مدينتي، ومن حيث جوده صوت المكالمات عدد (5) مدينه وحي أهمها فيصل في الجيزة .

وبالنسبة لجودة خدمة البيانات جاء كالاتى :

- بالنسبة لسرعة تنزيل البيانات يتضح من التقرير التفصيلي أنه من اجمالي 81 منطقة قياس على مستوى الجمهورية تم رصد تميز لشركة اورانج في 51 منطقة وبلغ متوسط السرعة لشركة اورانج على مستوى الجمهورية 32 ميجا بيت في الثانية، بينما تم رصد تميز لشركة اتصالات في 22 منطقة وبلغ متوسط السرعة لشركة اتصالات على مستوى الجمهورية 28 ميجا بيت في الثانية ، و تم رصد تميز لشركة فودافون في 7 مناطق وبلغ متوسط السرعة لشركة فودافون على مستوى الجمهورية 22 ميجا بيت في الثانية ، و تم رصد تميز لشركة وي في منطقة واحدة وبلغ متوسط السرعة لشركة وي على مستوى الجمهورية 24 ميجا بيت في الثانية

- ويأتي هذا التقرير في إطار متابعة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لجودة الخدمات المقدمة من مشغلي شبكات الاتصالات في السوق المصري للمستخدمين ورفع وعي المستخدمين بمؤشرات جودة هذه الخدمات.