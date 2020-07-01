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مرأة

كيف تتم عملية شد الثدي.. إليك الخطوات بالتفصيل

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 08:34 م
كيف تتم عملية شد
كيف تتم عملية شد الثدي.. إليك الخطوات بالتفصيل
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اسماء محمد
أكد الدكتور أحمد الشريف أستاذ جراحات التجميل والإصلاح بطب عين شمس، أن عملية شد الثدي ترغب في إجرائها الكثير من النساء لمعالجة التغيرات الناتجة عن التقدم بالعمر، أو عن الحمل والرضاعة وهى عوامل تجعل الثدي مترهلًا ومتدليًا إلى أسفل، ولذلك يتم في هذه العملية إزالة كافة الزوائد الجلدية والترهلات الموجودة بالثدي ورفعه لأعلى بهدف تحسين مظهره.
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وأضاف أن عملية رفع الثدي يتم إجراؤها بصورة أكبر من عملية تكبير الثدي وتصغيره بما نسبته 70%، وهو ما يؤكد الدور التجميلي لهذه العملية التي ربما تتم بشكل منفرد، أو في بعض الأحيان كجزء من عمليات تكبير وتصغير الثدي، وذلك لأن رفع الثدي لا يؤثر في حجمه ولكنه سيجعل الثدي يبدو في مظهر شبابي وحيوي، وفي حال رغبت السيدة في تغيير حجم الثدي سيتم إجراء التكبير أو التصغير بجانب الشد لتكون العملية متكاملة في النتائج المرغوبة.

وأوضح أن عملية شد الثدي تتم بالتخدير الكلي، لعمل شق جراحي يساعد على إزالة كافة الزوائد الجلدية والترهلات الموجودة بالثدي من خلال القص، وأحيانًا يتم اعادة تصميم شكل الثدي بعد التخلص من الترهلات وذلك من خلال تقليل حجم الهالة، مؤكدا أن نتائج جراحة شد الثدي تظهر بشكل فوري وتدوم لفترات طويلة جدا، ولكن يجب الخضوع لفترة تعافي مثالية وتجنب العوامل التي أدت إلى ترهل وتدلي الثدي من قبل.

وأشار الشريف إلى إمكانية إجراء عملية شد الثدي بدون جراحة من خلال تقنية الليزر، حيث يتم استخدام أشعة الليزر الحرارية الساخنة على منطقة الثدي ، وذلك بهدف تحفيز أنسجة الجلد على إنتاج الكولاجين الذي يعمل على شد الجلد المترهل ورفعه أعلى مما يحسن في النهاية من مظهره ككل، أو أن تتم من خلال تقنية الخيوط الطبية من خلال شد أنسجة الثدي من الطرفين ورفعها إلى أعلى حتى الوصول لمستوى الشد المناسب.
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