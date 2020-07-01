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مرأة

بـ الفراشات.. عبير صبرى بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 08:36 م
عبير صبرى
عبير صبرى
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نهى هجرس
نشرت الفنانة عبير صبرى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" ظهرت فيها بإطلالة بسيطة.

وظهرت في الصورة عبير صبرى، بـ تي شيرت جذاب وبسيط باللون الأبيض، ويتميز بتفصيلة النصف الكم التى تبرز جمالها ورشاقتها.


كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ووضعت لمسات رقيقة من الماكياج الذى يبرز جمال ملامحها، وأحمر للشفاه باللون البينك الذى يبرز جمالها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة.
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