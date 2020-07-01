جولة افتراضية داخل معبد عمدا فى النوبة

جولة افتراضية جديدة تطلقها وزارة السياحة والآثار لعرض أحد أقدم وأهم المعابد المصرية في النوبة، هو معبد عمدا. هذا المعبد تم إنقاذه ضمن الحملة الدولية الخاصة بمنظمة اليونسكو في الستينيات من القرن الماضي.





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يتميز هذا المعبد بجمال النقوش ودقتها، كما سجل الملك مرنبتاح (حوالي 1213–1203 ق.م) ابن رمسيس الثاني نصًا يروي فيه إنتصاره على هجوم حدث على مصر خلال حكمه، وايضا سجل الملك أمنحتب الثاني على جدرانه الحملات الحربية التى قام بها.





يعد هذا المعبد للإلهي آمون ورع حور آختي، ويرجع تاريخ تشييده إلى الأسرة الثامنة عشر حيث شيد الملكان تحتمس الثالث (حوالي 1479–1425 ق.م) وأمنحتب الثاني (حوالي 1427–1400 ق.م) الجزء المركزي من المعبد والملك تحتمس الرابع (حوالي 1400–1390 ق.م) الجزء الامامي من المعبد الذي يضم صالة الأعمدة.





وتعرض المعبد بعد ذلك لبعض أعمال التهشيم لصور المعبود آمون في خلال حكم الملك أخناتون (حوالي 1352–1336 ق.م). أضيف لهذا المعبد بعض الإضافات في الأسرة التاسعة عشر وخاصة خلال حكم كل من الملكين سيتى الأول (حوالي 1294–1279 ق.م) والملك رمسيس الثاني (حوالي 1279–1213 ق.م).



