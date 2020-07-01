تربية عين شمس: تخفيض مدة الامتحان للنصف لطلاب الفرق النهائية

وأضاف عميد كلية تربية خلال تصريحاته ل صدى البلد أنه يتم تخفيض المدة الزمنية للامتحان للنصف بحيث يكون زمن الامتحان ساعة بدًلا من ساعتين ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكلية .

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أوضح الدكتور أبو العينين تقسيم الطلاب إلى مجموعات لكل مادة بحيث يتم عقد الامتحان لكل مجموعة على حدة في مواعيد متتالية ووضع عدد من الصور الاختبارية لكل مادة يتناسب مع عدد مجموعات الطلاب مع ضمان العدالة والمساواة في الفرص بين الطالب علي ان يكون هناك شبه تطابق في درجة الصعوبة وشمول الامتحان لأجزاء المنهج تخفيض عدد الملاحظين والمراقبين وأعضاء الكنترولات إلى الحد الادنى لتقليل عدد المتواجدين فى الفترة الواحدة بحيث يتواجد ملاحظ واحد فى اللجنة الواحدة ومراقب واحد لكل مبنى لتقليل العدد.



