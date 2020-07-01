تربية عين شمس: تخفيض مدة الامتحان للنصف لطلاب الفرق النهائية

قال الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس إن امتحانات طلاب الفرق النهائية كلية التربية ستبدأ من يوم 8 يوليو2020 المقبل.
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وأضاف عميد كلية تربية خلال تصريحاته ل صدى البلد أنه يتم تخفيض المدة الزمنية للامتحان للنصف بحيث يكون زمن الامتحان ساعة بدًلا من ساعتين ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكلية .
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أوضح الدكتور أبو العينين تقسيم الطلاب إلى مجموعات لكل مادة بحيث يتم عقد الامتحان لكل مجموعة على حدة في مواعيد متتالية ووضع عدد من الصور الاختبارية لكل مادة يتناسب مع عدد مجموعات الطلاب مع ضمان العدالة والمساواة في الفرص بين الطالب علي ان يكون هناك شبه تطابق في درجة الصعوبة وشمول الامتحان لأجزاء المنهج تخفيض عدد الملاحظين والمراقبين وأعضاء الكنترولات إلى الحد الادنى لتقليل عدد المتواجدين فى الفترة الواحدة بحيث يتواجد ملاحظ واحد فى اللجنة الواحدة ومراقب واحد لكل مبنى لتقليل العدد.
لفت ابو العينين ان الكنترول الاساسى مسئول عن توزيع أوراق الأسئلة والإجابة وتسليمها للطلاب وبعد أداء الامتحان تسليم أوراق الإجابة إلى الكنترول الموضوعى استخدام الفراغ الموجود فى الدور الأول للمبنى الادارى لاستقبال أوراق الإجابة من الطلاب قبل تسلمها للكنترول الموضوعى للتصحيح مع تطهير تلك الأماكن قبل وبعد كل فترة امتحانية مفسرا ان الكنترول الموضوعي هو المسئول عن التصحيح مع أهمية التأكيد على أن أوراق إجابة الطالب سوف يتم عزلها لمدة اسبوع قبل تصحيحها ضمانا لصحة زملائنا من القائمين على التصحيح مع توفير مكان مؤقت أوسع لهم وتطهيره وتعقيمه بعد كل فترة تصحيح.