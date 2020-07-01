أحكام مشددة ضد رموز حكم بوتفليقة.. الرئيس الجزائري يصدر عفوا عن عدد من معتقلي الحراك الشعبي

أصدر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، قرارا بالعفو عن عدد من معتقلي الحراك الشعبي في البلاد.





وفي سياق آخر حكمت محكمة جزائرية، بالسجن على عدد من رجال الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، لمدد تزيد في بعضها على 15 سنة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام جزائرية.









وجاء الحكم لمدة 18 سنة على رجل الأعمال علي حداد، و12 سنة سجنا على رئيسي الحكومة السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.









وأيدت المحكمة مصادرة جميع ممتلكات المتهمين في قضية رجل الأعمال، علي حداد.





وتم تجميد حسابات حداد البنكية، فيما حكم على إخوته الخمسة بـ4 سنوات سجنا نافذا وغرامات مالية.









وشملت الأحكام، وزيري الصناعة السابقين، محجوب بدة ويوسف يوسفي، بسنتين سجنا، وبـ3 سنوات سجنا على الوزير الأسبق عبد الغني زعلان.