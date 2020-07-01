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"الديهي" يناشد هيئة الاستعلامات الرد على ادعاءات مجموعة العمل الأمريكية ضد مصر

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 08:35 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك عملية تحريض ضد مصر داخل الولايات المتحدة من جانب مجموعة العمل الأمريكية، موضحا أن هذه المجموعة أرسلت خطابا إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو زعموا خلاله ان مصر لا يوجد بها حقوق إنسان وأن هناك ضغط على أهالي المعتقلين، ومن بينهم أسرة الإخواني محمد صلاح سلطان.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن مصر دولة مؤسسات قبل وجود أمريكا، وليس لدينا معتقلين سياسيين، منوهًا بأن أسر من يهاجمون مصر في الخارج يعيشون في حماية الدولة بآمان، والشرطة تقوم بحمايتهم من الشعب المصري.

وناشد "الديهي"، السفارة المصرية في أمريكا والهيئة العامة للاستعلامات بالرد على الادعاءات ضد مصر في الخارج، باللغات الأجنبية وإرسال خطاب للكونجرس الأمريكي؛ لتوضيح ما تقوم به مجموعة العمل الأمريكية منذ عام 2010، والتأكيد على أن محمد صلاح سلطان حاصل على الجنسية الأمريكية ومقيم في أمريكا، ووالده ارتكب جرائم إرهابية ويتم محاكمته بالقانون، مشددًا على أن محمد صلاح سلطان إخواني، ومجموعة العمل الأمريكية ممولة من قطر.

وتابع: "كفاية صراخ على الشاشات فقط،  ولا بد أن نتحرك في الخارج".
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