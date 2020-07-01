أحمد موسى يروي مؤشرات ثورة يونيو ودور الجيش فيها.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن الجيش المصري لا يتآمر ولا يخون وسبق وأكد «أنه لا يوجد بيان خرج من الجيش إلا وعرض على محمد مرسي»، متسائلا «عايز أمانة ومصداقية أكتر من كده».
وأكد موسى أن الجيش المصري انحاز لإرادة الشعب، وقام موسي بعرض كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى هذا التوقيت.
وكشف الإعلامى أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحًا منذ توليه رئاسة الجمهورية وما قبلها، مضيفا "اللى الرئيس السيسي قاله نفذه".
وتابع أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن الجيش المصري شريف ويعمل من أجل هذا الوطن ويدافع عن شعبه بروحه.
وأوضح أحمد موسى، أن الرئيس السيسي قبل تولى الرئاسة حذر من الجماعات الإرهابية، وأكد أن الجيش أمين ونزيه وشريف.
ولفت أحمد موسى، إلى أن الجيش عمل على منع قيام حرب أهلية .. وأشار إلى أن الرئيس السيسي أكد أن الجماعات الإرهابية كانت تجهز لارتداء ملابس عسكرية لكى يرسلوا للعالم أن هناك انقسامًا فى الجيش المصري.