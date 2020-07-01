AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى يروي مؤشرات ثورة يونيو ودور الجيش فيها.. فيديو

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 08:31 م
الإعلامى أحمد موسى
الإعلامى أحمد موسى
Advertisements
البهي عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن الجيش المصري لا يتآمر ولا يخون وسبق وأكد «أنه لا يوجد بيان خرج من الجيش إلا وعرض على محمد مرسي»، متسائلا «عايز أمانة ومصداقية أكتر من كده».

 وأكد موسى أن الجيش المصري انحاز لإرادة الشعب، وقام موسي بعرض كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى هذا التوقيت.

وكشف الإعلامى أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحًا منذ توليه رئاسة الجمهورية وما قبلها، مضيفا "اللى الرئيس السيسي قاله نفذه".


وتابع أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن الجيش المصري شريف ويعمل من أجل هذا الوطن ويدافع عن شعبه بروحه.


وأوضح أحمد موسى، أن الرئيس السيسي قبل تولى الرئاسة حذر من الجماعات الإرهابية، وأكد أن الجيش أمين ونزيه وشريف.


ولفت أحمد موسى، إلى أن الجيش عمل على منع قيام حرب أهلية .. وأشار إلى أن الرئيس السيسي أكد أن الجماعات الإرهابية كانت تجهز لارتداء ملابس عسكرية لكى يرسلوا للعالم أن هناك انقسامًا فى الجيش المصري.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي: استقرار ليبيا يعد من محددات الأمن القومي المصري

قيادي بـ«مستقبل وطن»: 30 يونيو ثورة شعب أنقذت المنطقة العربية بأكملها

حسب الله يهنئ السيسى والشعب بذكرى 30 يونيو.. ويؤكد: كشفت شياطين الإرهاب وأنهت حكم الفاشية الدينية

مصطفى الجندى: المصريون فى 30 يونيو قضوا على مؤامرة كبرى كانت تحاك ضد مصر والمنطقة

أحمد موسى: القوات المسلحة انحازت للشعب المصري في 30 يونيو

بطل انحاز للشعب.. أحمد موسى: الرئيس السيسي لا يسمح أن يلوى ذراع مصر

ترشيحاتنا

إيني الإيطالية تعلن عن كشف غاز جديد في مصر

تتساقط نقاط بول بعد الوضوء في الصلاة.. هل يكمل صلاته

شديدة الخطورة .. تعرف على الآثار طويلة الأمد لفيروس كورونا على الصحة

سامح شكري: تطور خلال الاسبوعين المقبلين في قضية سد النهضة

رسميا .. تحديد مواعيد جولات الدوري السعودي بعد استئناف النشاط

لمواجهة كورونا..خطة النواب توافق على خصم 1% من العاملين بالدولة و0.5% من المعاشات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تحذير وزارة الصحة العالمية.. كل ما تريد معرفته عن السلالة الجديدة لأنفلونزا الخنازير

بـ الفراشات.. عبير صبرى بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

ثأرت لكرامتها بفستان الانتقام.. كيف سيطرت الأميرة ديانا على الموضة في الثمانينيات