أحمد موسى يروي مؤشرات ثورة يونيو ودور الجيش فيها.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن الجيش المصري لا يتآمر ولا يخون وسبق وأكد «أنه لا يوجد بيان خرج من الجيش إلا وعرض على محمد مرسي»، متسائلا «عايز أمانة ومصداقية أكتر من كده».





وأكد موسى أن الجيش المصري انحاز لإرادة الشعب، وقام موسي بعرض كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى هذا التوقيت.



