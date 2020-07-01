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محافظات

إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية فى مركز يوسف الصديق بالفيوم

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 08:29 م
ازالة البناء المخالف
ازالة البناء المخالف
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نبيل أبو السعود
أكد  الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم استمرار جهود جهاز حماية الأراضي بالمديرية ، بتنفيذ حملات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية من خلال الحملات التي تنظمها مع مديري الادارات الزراعية وبالتعاون مع الوحدات المحلية وقوات الشرطة ، بإشراف المهندس علي مسعد مدير عام الحماية .



وأضاف وكيل الوزارة أن الحملات تأتي في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على الأراضي الزراعية خاصة ممن يستغلون انشغال مؤسسات الدولة في تنفيذ الخطة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا والعمل على منع انتشاره بين المواطنين.
 
وقامت الإدارة الزراعية بمركز يوسف الصديق برئاسة  المهندس نبيل لملوم مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب كمال سلومة رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق وقوات شرطة الشواشنه بإشراف  العميد احمد معبد مأمور مركز الشواشنه بتنفيذ حملة لإزالة  11 حاله.تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 9  قراريط و 3 أسهم بحضور المهندس عثمان على رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة وحمدي عبد العال رئيس الوحدة المحلية بالمشرك  ومديري الجمعيات الزراعية بالمشرك والصبيحي وقيادات المحليات.
إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية فى مركز يوسف الصديق بالفيوم
إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية فى مركز يوسف الصديق بالفيوم
إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية فى مركز يوسف الصديق بالفيوم
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