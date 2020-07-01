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مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: الشعب انتفض لإنقاذ مصر من الإخوان..فيديو

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 08:46 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية أن فترة حكم جماعة الإخوان مر الشعب المصري  بحالة من عدم الاستقرار التى كانت ممنهجة مؤكدا أن تلك الفترة كان بها العديد من الأخطاء التي كان يجب إصلاحها. 

وأضاف العمدة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن الشعب المصري شعر أن الدولة المصرية تسحب منه مشيرا إلى أن الشعب المصري انتفض بسبب ذلك.

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وتابع المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية أن الشعب المصري لم يترك الإخوان حتى يسحبوا مصر إلى حافة الهاوية مؤكدا أن القوات المسلحة تدخلت فى الوقت المناسب وكانت سريعة التلبية لنداء الشعب المصري.

وأشار اللواء عادل العمدة أن القوات المسلحة أصدرت أكثر من بيان وأكثر من كلمة لجماعة الإخوان مؤكدا أن بيان 1 يوليو أعطى مهلة 48 ساعة للجماعة الإرهابية  ولكن زادت الكراهية لتلك الجماعة من الشعب المصري.

وقال  المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية أن الشعب المصري في ثورة 30 يونيو  كان بالمرصاد لما تم بالتعاون مع القوات المسلحة التي هي من عقيدتها الدفاع عن الشعب المصري.
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