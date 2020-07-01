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فن

النسخة الجديدة.. عود البطل لـ حسن شاكوش وعمر كمال تتخطي 116 مليون مشاهدة

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 08:46 م
صدى البلد
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سعيد فراج

واصلت أغنية "عود البطل" للمطربين حسن شاكوش وعمر كمال، تصدر موقع قناة "يوتيوب" الأكثر استماعًا بعد إعادة طرحها من جديد بعد حذف النسخة الأولى، وحققت الأغنية 116 مليون مشاهدة بعد ثلاثة شهور من طرحها.


كان المهندس أحمد محمد السيد، مدير حسابات أكبر شركة لإدارة يوتيوب في مصر والعالم العربي أكد أن مجموعة من المغنيين المدعين لملكية لحن أغنية عود البطل لـ حسن شاكوش وعمر كمال، هم من حذفوا فيديو الأغنية بعد طرح النسخة الأولى منها.


وأوضح أحمد محمد، لموقع "صدى البلد"، أنه تمت استعادة الفيديو، عن طريق أكبر شركة لإدارة يوتيوب في مصر والشرق الأوسط.


يأتي ذلك بعد إثبات كذب ادعاء المبلغين، بعدم ملكية حسن شاكوش للحن الأغنية التي وصل عدد مشاهداتها إلى حوالي 8 ملايين في غضون يومين من نشرها عبر يوتيوب.



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