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أخبار العالم

قرارات جديدة.. الداخلية السعودية: عودة الدروس الدينية وفتح أماكن الوضوء في المساجد

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 08:46 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
قررت الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، فتح دورات المياه وأماكن الوضوء في جميع المساجد بشرط تخصيص عامل لتطهيرها بعد كل فريضة.

وأضافت الداخلية السعودية أنه تقرر السماح بالقاء المحاضرات والدوس بعد الصلاة مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي ومتوافقا مع مدة فتح المسجد مع  السماح لكبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة في الصلاة داخل المساجد.

و قررت الداخلية السعودية عودة قاعات الأفراح والمناسبات، ومدارس تعليم القيادة و المعاهد التعليمية، ومشاغل الخياطة، وحضانات الأطفال. 

وذكرت أنه تقرر السماح بالصلاة في المكان المخصص بالمطارات مع ضرورة اتباع بروتوكولات المساجد.
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