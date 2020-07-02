طلاب الثانوية العامة يمتحنون الأحياء والاستاتيكا والفلسفة.. اليوم

يؤدي اليوم الخميس الموافق 2 يوليو 2020 ، طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم الامتحان في مادة (الأحياء) ، ويبلغ إجمالي عدد أسئلة الامتحان 45 سؤالاً، وعدد صفحات كراسة الامتحان 28 صفحة، وزمن الامتحان 3 ساعات، أما عن الدرجة الكلية فهي من 60 درجة.
كما يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) ، ويبلغ عدد أسئلة هذا الامتحان 18 سؤالا، وعدد صفحات كراسة الامتحان 28 صفحة، وزمن الامتحان ساعتان، أما عن الدرجة الكلية فهي من 30 درجة.
ويؤدي اليوم أيضا طلاب الثانوية العامة شعبة أدبي ، امتحان مادة (الفلسفة والمنطق) ، ويبلغ إجمالي عدد أسئلة الامتحان 20 سؤالا ، وعدد صفحات كراسة الامتحان 28 صفحة ، وزمن الامتحان 3 ساعات ، أما عن الدرجة الكلية فهي من 60 درجة ، ودرجة النجاح من 30 درجة.
وعلى جانب آخر .. يقوم اليوم طلاب الثانوية العامة الدارسين بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) بأداء الامتحان في مادتي مقاييس الفهم (الجيولوجيا) ومادة مقاييس الفهم (الرياضيات التطبيقية).
جدير بالذكر أنه، تقوم غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ونائب وزير التعيم ، قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما يقوم فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.