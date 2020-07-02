AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

طلاب الثانوية العامة يمتحنون الأحياء والاستاتيكا والفلسفة.. اليوم

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:00 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
Advertisements
ياســـمين بدوي
يؤدي اليوم الخميس الموافق 2 يوليو 2020 ، طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم الامتحان في مادة (الأحياء) ، ويبلغ إجمالي عدد أسئلة الامتحان 45 سؤالاً، وعدد صفحات كراسة الامتحان 28 صفحة، وزمن الامتحان 3 ساعات، أما عن الدرجة الكلية فهي من 60 درجة.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) ، ويبلغ عدد أسئلة هذا الامتحان 18 سؤالا، وعدد صفحات كراسة الامتحان 28 صفحة، وزمن الامتحان ساعتان، أما عن الدرجة الكلية فهي من 30 درجة.


ويؤدي اليوم أيضا طلاب الثانوية العامة شعبة أدبي ، امتحان مادة (الفلسفة والمنطق) ، ويبلغ إجمالي عدد أسئلة الامتحان 20 سؤالا ، وعدد صفحات كراسة الامتحان 28 صفحة ، وزمن الامتحان 3 ساعات ، أما عن الدرجة الكلية فهي من 60 درجة ، ودرجة النجاح من 30 درجة.

وعلى جانب آخر .. يقوم اليوم طلاب الثانوية العامة الدارسين بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) بأداء الامتحان في مادتي مقاييس الفهم (الجيولوجيا) ومادة مقاييس الفهم (الرياضيات التطبيقية).


جدير بالذكر أنه، تقوم غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ونائب وزير التعيم ، قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما يقوم فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نظافة وتهوية جيدة .. 20 صورة من داخل لجان الثانوية العامة بالقاهرة الجديدة قبل وصول الطلاب

الملاحظون يصلون لجان الثانوية العامة ويرتدون الكمامات وواقي الوجه استعدادا لاستقبال الطلاب

بدء توافد طلاب علمي رياضة على لجان امتحانات الثانوية العامة استعدادا لأداء الديناميكا

كشف حراري وتعقيم وتفتيش.. شاهد أجواء دخول الطلاب إلى لجان الثانوية العامة بـ 6 أكتوبر

بدء امتحان الديناميكا في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة وسط إجراءات احترازية مشددة

قبل أدائه غدا.. كل ما تريد معرفته عن كراسة امتحان أحياء الثانوية العامة 2020

ترشيحاتنا

أنباء سارة.. أجسام البشر تقاوم فيروس كورونا

هبوط مفاجئ.. الذهب يفقد 5 جنيهات جديدة

بعد العودة للتدريبات .. حكاية الزمالك مع الانسحاب مع الدوري والعودة من جديد

13 موافقة من رئيس الوزراء خلال اجتماع أعضاء الحكومة اليوم.. تعرف عليها

نتائج واعدة من لقاح "بي تي 162 بي وان" للقضاء على كورونا

الري: وزير الكهرباء مكلف من الرئيس السيسي بدراسة الربط الكهربائي مع إثيوبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنا الزاهد تستعرض جمالها بدون مكياج.. شاهد

بـ ملابس قصيرة.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول 8 أكواب من الماء يوميا