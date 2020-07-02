طلاب الثانوية العامة يسلمون كراسات امتحان الدين والاقتصاد والإحصاء في اللجان .. اليوم

يقوم طلاب الثانوية العامة اليوم الخميس ، بتسليم كراسات امتحان المواد غير المضافة للمجموع (التربية الدينية، والاقتصاد والإحصاء)، التي كانوا قد تسلموها يوم 21 يونيو 2020 وأجابوا عنها في المنازل بناء على تعليمات وزير التعليم.

اقرأ أيضا | لطلاب الثانوية العامة.. مراجعات ودروس في جميع المواد عبر هذا الرابط









كما تتسلم لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم كراسات امتحان اللغة العربية والتربية الدينية، الخاصة بطلاب الثانوية العامة الدارسين بالمدارس الدولية، وذلك بعد أن أجابوا عنها أيضا من المنازل بقرار من وزارة التربية والتعليم.









وتتسلم لجان امتحانات الثانوية العامة كذلك كراسات امتحان التربية الدينية من طلاب الثانوية العامة الدارسين بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وذلك بعد أن تم السماح لهم بالإجابة عنه من المنازل.









وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن اللجان ستتسلم الكراسات الامتحانية الخاصة بطلاب المدارس الدولية ومدارس النيل عن طريق مندوب المدرسة وليس عن طريق الطلاب.









كما أكدت وزارة التربية والتعليم أنه بالنسبة لطلاب الثانوية العامة والدمج والمكفوفين ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، يتولون مهمة تسليم الكراسات الامتحانية بشكل شخصي، وتقبل أوراق اجابة الطلاب المكفوفين سواء بطريقة برايل أو بطريقة المبصرين.







