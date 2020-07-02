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فيديوجراف | مبادرة مصرية لحل أزمة سد النهضة

الخميس 02/يوليه/2020 - 03:02 م
مبادرة للتوعية بمخاطر
مبادرة للتوعية بمخاطر سد النهضة
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محمد وديع - إعداد: منار شعبان
دشّن شباب الصحفيين صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم " "Let Nile Flow والتي تطالب بحق مصر في مياه النيل والوصول لاتفاق عادل ومنصف لاستخدام مياه النيل باعتبارها حق للجميع وليس طرفا واحدا كما يدعي الجانب الإثيوبي.

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قال أعضاء المبادرة، إنهم أطلقوا المبادرة للقيام بدورهم الاجتماعي في هذه الأزمة، مشددين على أنه لم يتم التوصل لاتفاق رغم مرور 9 سنوات من التفاوض، وسط تحذيرات مصرية سودانية ودولية من اتخاذ أي إجراءات أحادية من قبل إثيوبيا بملء وتشغيل سد النهضة

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن أهداف المبادرة وعن دورها في حل ازمة سد النهضة من خلال الفيديوجراف التالي.

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