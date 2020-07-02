فيديوجراف | مبادرة مصرية لحل أزمة سد النهضة

سامح شكري في مجلس الأمن: سياسة الأمر الواقع مرفوضة.. إثيوبيا رفضت التوقيع على اتفاق عادل ومنصف.. وأي إجراء أحادي له نتائج كارثية ومصر ستحافظ على حقها