ماذا قال النجوم مهاجمو أفكار يوسف الشريف عن المرأة.. مجدي أحمد علي وجه رسالة قاسية.. وخالد سرحان يستنكر: بقول نسميه التوبة

مجدي أحمد علي: ما علاقة كل هذا بحرية الرأي

خالد سرحان: انا بقول نسميه التوبة

محمد العدل ينضم لصفوف مهاجمي يوسف الشريف





حالة جدل كبيرة على السوشيال ميديا بعدما وجه رامي رضوان لـ الشريف، سؤالًا خلال لقائهما عبر قناة dmc الفضائية، الذي استفسر فيه الأول عن سبب عدم تصوير مشهد قيام سهر الصايغ بحمل الروبوت زين، في مسلسل «النهاية» الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.

وقال يوسف الشريف، إنه يضع ضوابط في عمله منذ 10 سنوات أو أكثر، ويقوم بكتابتها في عقود أعماله، بأنه يرفض المشاهد الساخنة، والقُبلات، وغيرها، لافتًا إلى أنه له مطلق الحرية في ذلك طالما أنه لا يضر غيره.

وقال الشريف: "قصة هذا المشهد مصطنعة لكن الحقيقى أنني وضعت لنفسى قيودا كثيرة "من زمان جدا" من حوالى عشر سنوات بعد تقديم فيلم فتح عينيك ، وهذا معروف عنى ، وأعتقد انها حرية شخصية خاصة أنني لا أؤذى بها أحدا".

وعن وضع هذه القيود فى عقود أعماله، قال الشريف: «نعم لجأت لوضع هذه القيود فى العقد الفنى قبل امضائى عليه لكى أتجنب حدوث أي خلافات بعد بدء تصوير العمل ولا أنكر أن هذه القيود عرقلت في مشواري الفنى لكن الأهم لى هو "إرضاء الله سبحانه وتعالى"».

تلك التصريحات جعلت عدد من الفنانين يهاجمون يوسف الشريف منهم.









مجدي أحمد علي









هاجم المخرج الكبير مجدي أحمد علي الفنان يوسف الشريف، بسبب تصريحاته، وكتب مجدي أحمد علي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: "مكنتش عايز أتكلم في الموضوع لكن استفزني الكلام عن حرية الرأي والتعبير، تعبير ايه انت ممثل، جزء من عمل فنى له قواعد وأسس أهمها أنه تمثيل مش واقع وإنما حالة للتأثير في مشاهد".













وأضاف: "الكلام كده بقى شبه كلام المشايخ اللي قالوا ان الجواز السينمائي جواز صحيح شرعا، وبعدين انت ممثل خاضع لشروط العمل الفني ليس من حقك فرض شروط من خارجه إذا كان من حقك أصلا أن تتدخل في عمل من صلب مهنة المؤلف والمخرج مبدعي العمل الأصليين".













وتابع المخرج الكبير: "ما علاقة كل هذا بحرية الرأي.. وهل على مخرج يحترم نفسه أن يستبدل مشهد لأب يحتضن ابنته الغائبة.. لان الاب (الممثل ) قرر ان ابنته (الممثلة) ليست ابنته فى الحقيقه أو أن هذا هو رأيه في الفن ..ما هذا الهراء ..أنا مش مصدق اصلا اني اناقشه".









خالد سرحان









ونشر الفنان خالد سرحان منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" هاجم فيه "الشريف" على تصريحاته الأخيرة.









وكتب خالد سرحان من خلال المنشور: و بعدين ؟ دا فن يعني شادية وفاتن حمامة ويسرا وماجدة الصباحي وصباح وهند رستم وميرفت أمين يعني ايه نبدأ حاجة جديدة شبه الفن بس نسميه ايه وعلي مزاج مين ؟ انا بقول نسميه التوبة.













محمد العدل









أيضا المنتج محمد العدل كان ضمن الصفوف المهاجمة للفنان يوسف الشريف.









وكتب عبر حسابه على فيسبوك قائلا: "أنهينا تطبيق السينما النظيفة وبدأنا فى تطبيق مرحلة عدم التلامس".









أسامة أبو العطا









فيما علق الفنان أسامة أبو العطا بطل مسلسل بـ١٠٠ وش بشكل كوميدي.









وكتب عبر فيسبوك" قائلا: "إلى العاملين في صناعة السينما أي مشاهد بوس وفي أزمة في ممثلين يبوسوا أنا تمام جاهز وبرضو كدوبلير في مشاهد البوس جاهز أنا أصلا دخلت معهد السينما علشان أبوس".