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فن

أسماء عربية تنضم لـ أكاديمية الأوسكار وسط غياب مصري

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 10:02 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
أعلنت أكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة عن ارسال دعوة لـ819 عضوا جديدا من اجل الانضمام للأكاديمية ، ليرتفع مجموع الأعضاء إلى 9412.


وتشكل النساء 45% من المدعوين بينما 49% صناع للسينما العالمية من خارج الولايات المتحدة الامريكية، دون أي حضور مصري.


وفي هذا السياق، قال رئيس الأكاديمية، ديفيد روبين، في بيان صحفي: «يسعد الأكاديمية أن ترحّب بهؤلاء الزملاء المتميزين في الفنون والعلوم السينمائية... لطالما تبنينا المواهب غير العادية التي تعكس التنوع الغني لمجتمع الأفلام العالمي الخاص بنا».


واختيرت المخرجة والكاتبة الفلسطينية نجوى نجار ضمن فئة "المؤلفين"، وذلك بعد عرض أحدث أفلامها "بين الجنة والأرض" بمسابقة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.


ومن بين الأسماء العربية المختارة أيضا جاءت المخرجة الفلسطينية مي مصري، والتي تم تكريمها خلال فعاليات الدورة الماضية من مهرجان الجونة السينمائي.


وتعد مى مصرى أحد أعلام السينما الفلسطينية وكان فيلمها المميز 3000 ليلة فاز بالعديد من الجوائز العالمية بعد عرضه العالمى الأول فى مهرجان تورونتو.


وحققت أفلام مي مصري نجاحات فى كبرى المهرجانات الدولية، ولها مشوار طويل مع الأفلام الوثائقية نقلت خلالها صورة فلسطين للعالم.


وعلى صعيد الوثائقيات، برز اسم المخرجين الجزائريين مالك بن إسماعيل وسالم إبراهيمي، والمخرج المغربي علي الصافي، والمخرجة البريطانية ــ العراقية تالا حديد.


وتم توجيه الدعوة للمنتج التونسي العالمي طارق بن عمار في فرع المديرين التنفيذيين، والمؤلف الموسيقي اللبناني خالد مزنر بعد وصول فيلمه "كفر ناحوم" إلى نهائيات النسخة الماضية، إضافة إلى اللبنانية رنا عيد في فئة (الصوت). 


وشهد قسم الأفلام القصيرة والتحريك، تواجد كل من المخرجة اللبنانية مونيا عقل، والسعودي أحمد صلاح، والتونسية مريم جبير بعد وصول فيلمها "اخوان" إلى القائمة القصيرة.


ومن المنتظر أن تقام النسخة الثالثة والتسعون من حفل توزيع جوائز الأوسكار في 25 أبريل 2021 المقبل ، بعد تأجيلها عن موعدها المعتاد في 28 فبراير تحاشيا لعواقب جائحة كورونا.
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