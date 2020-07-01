إغلاق صفحات تسريب امتحانات الثانوية العامة.. ضبط أدمن الجروب .. وإعلان على فيسبوك يكشف حيلة للغش

"تسريب امتحانات الثانوية العامة على صفحات التواصل الاجتماعى"، ظاهرة خبيثة ظهرت الأعوام الماضية، يهدف من ورائها ضعاف النفوس، جمع الأموال من الطلاب، من دون النظر إلى مصلحتهم.
وبيد من حديد تواجه الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تلك الظاهرة، بواسطة التكنولوجيا الحديثة المتواجدة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، والذى يتتبع أى صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى تعلن تسريب الامتحانات للطلاب.
ونجحت وزارة الداخلية منذ بدء ماراثون امتحانات الثانوية العامة العام الحالي فى تتبع هذه الصفحات سواء على "فيسبوك" أو "واتس اب" وتحديد هوية القائمين عليها وضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
- ادمن جروب "تسريب امتحانات 3 ثانوى بإذن واحد أحد "
تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بأسيوط لإدارته "مجموعة" على شبكة الإنترنت زعم من خلالها قدرته على توفير أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة.
وبحسب بيان، رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام المسئول عن إدارة المجموعة المسماة "تسريب امتحانات 3 ثانوى بإذن واحد أحد بدون مقابل) بأحد التطبيقات على شبكة "الإنترنت" بنشر مشاركات تتضمن إدعاء قدرته على توزيع أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة نظير مقابل مادي.
وأسفرت جهود فريق البحث الجنائى من خلال الفحص الفنى وإجراء التحريات عن أن وراء إرتكاب ذلك النشاط (طالب، مقيم بمحافظة أسيوط).
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، ومديرية أمن أسيوط أمكن ضبطه بمحل إقامته، وعثر بحوزته على الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المجموعة والمشاركات المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وإدارته للمجموعة بقصد الاستفادة الماديّة.
- تسريب الامتحانات مقابل مبالغ مالية
تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات عقب تحريات ومعلومات مُكثفة وتقنين الإجراءات من ضبط خمسة أشخاص (مقيمين "الغربية، المنيا، كفر الشيخ، البحيرة") لقيامهم بنشر مشاركات عبر التطبيقات الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت تتضمن زعمهم وقدرتهم على توفير أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة نظير حصولهم على مبالغ مالية، وعُثر بحوزتهم على الهواتف المحمولة المستخدمة فى إرتكاب تلك الوقائع ، وبفحصها تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن نشاطهم غير المشروع والمشاركات المشار إليها .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".
اعلان على فيسبوك لبيع سماعات صغيرة للغش فى الامتحانات
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط شخصين لقيامهما بالترويج لبيع سماعات صغيرة الحجم عبر موقع "فيس بوك" لإستخدامها فى أعمال الغش داخل لجان إمتحانات الثانوية العامة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قيام (أحد الأشخاص) بإدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ونشر مشاركات تتضمن الإعلان عن بيع سماعات للغش داخل لجان إمتحانات الثانوية العامة.
أسفرت جهود الفحص الفنى وجمع المعلومات عن تحديد مرتكب الواقعة (طالب، مقيم دائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة).
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى والأمن العام" ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافه وضبطه بمحل إقامته وبحوزته (هاتف محمول) بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الصفحة والمشاركات المشار إليها ، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بإرتكابه الواقعة بقصد تحقيق إستفادة مادية.
كما تم ضبط (طالب ، مقيم دائرة قسم شرطة الفيوم بمحافظة الفيوم) لقيامه بإدارة إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ونشر مشاركات تتضمن الإعلان عن بيع سماعات للغش داخل لجان إمتحانات الثانوية العامة، وضبط بحوزته (هاتف محمول) بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الصفحة والمشاركات المشار إليها ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بقصد تحقيق إستفادة مادية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" .