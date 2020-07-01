إغلاق صفحات تسريب امتحانات الثانوية العامة.. ضبط أدمن الجروب .. وإعلان على فيسبوك يكشف حيلة للغش

على صفحات التواصل الاجتماعى"، ظاهرة خبيثة ظهرت الأعوام الماضية، يهدف من ورائها ضعاف النفوس، جمع الأموال من الطلاب، من دون النظر إلى مصلحتهم.

- ادمن جروب "تسريب امتحانات 3 ثانوى بإذن واحد أحد "

تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بأسيوط لإدارته "مجموعة" على شبكة الإنترنت زعم من خلالها قدرته على توفير أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة.









وبحسب بيان، رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام المسئول عن إدارة المجموعة المسماة "تسريب امتحانات 3 ثانوى بإذن واحد أحد بدون مقابل) بأحد التطبيقات على شبكة "الإنترنت" بنشر مشاركات تتضمن إدعاء قدرته على توزيع أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة نظير مقابل مادي.









وأسفرت جهود فريق البحث الجنائى من خلال الفحص الفنى وإجراء التحريات عن أن وراء إرتكاب ذلك النشاط (طالب، مقيم بمحافظة أسيوط).









وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، ومديرية أمن أسيوط أمكن ضبطه بمحل إقامته، وعثر بحوزته على الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المجموعة والمشاركات المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وإدارته للمجموعة بقصد الاستفادة الماديّة.









- تسريب الامتحانات مقابل مبالغ مالية







