AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أمنية الجعفري تبدأ تصوير حلقات «فستانك»

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 09:56 م
صدى البلد
Advertisements
سعيد فراج
تبدأ الإعلامية الشابة أمنية الجعفري تصوير حلقات برنامجها الجديد "فستانك" والمنتظر انطلاقه نهاية الأسبوع الثاني من شهر يوليو وسيذاع على إحدى القنوات الفضائية.

وأكدت أمنية الجعفري أن فستانك هو برنامج مخصص للفاشون والموضة وسيستضيف خبراء الأزياء والاستايلست من كل الدول العربية، ليقدموا دليل اختيار الفستان المناسب لكل بنت، سواء بنت في الجامعة أو العمل وحتى الفساتين السواريه والمناسبات.

وأشارت أمنية الجعفري إلى أنه سيتم تخصيص حلقات خاصة لعرض أحدث موضة لفساتين الزفاف ومراعاة التنوع والاختلاف حتى يتم إرضاء جميع الأذواق المختلفة من البنات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزفاف في زمن الكورونا.. مصممة أزياء تصمم فساتين بالكمامات

للظهور بشكل مناسب.. مي محمد: تجنبي هذه الأخطاء عند اختيار فستان السواريه

ترشيحاتنا

الخرطوم بتفاجئنا.. سامح شكري: إحنا مش مطمنين للسد وممكن يغرق السودان

بعد عودة الطيران في مصر.. هل تتوقف رحلات الاستثناء للعالقين بالخارج

أحمد موسي ينفعل على الهواء بعد عرض رسائل الجماعات الإرهابية

وكيل معهد صحة الحيوان: فيروس الصين الجديد من الصعب انتقاله إلى مصر

من بينهم مجدي أحمد علي.. نجوم قصفوا جبهة يوسف الشريف بعد تصريحاته عن رفض تلامس النساء

عداد كورونا.. الصحة: 69814 مصابا.. وشفاء 18881.. و 3034 وفاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد استخدامه لـ علاج فيروس كورونا.. كل ما تريد معرفته عن جهاز إيكمو

بصورة أبيض وأسود.. هنا الزاهد تبهر الجميع في أحدث ظهور.. شاهد

بعد تحذير الصحة العالمية.. كل ما تريد معرفته عن السلالة الجديدة لأنفلونزا الخنازير