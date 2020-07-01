عماد أديب: مرسي كان يرى جماعة الإخوان أهله وعشيرته ..فيديو

أكد الإعلامي عماد الدين أديب أن رئيس مصر أشبه بقائد الطائرة إذا فشل في قيادتها سيصطدم بالأرض ويتسبب في هلاك من معه مؤكدا أن فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية في مصر تشبه ذلك.









وأضاف أديب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أنني ضد مشروع الاسلام السياسي والذي كانت تديره جماعة الإخوان الإرهابية مشيرا إلى أن ليلة خطاب مرسي أعتقد أن اسمي كان موجود ضمن قائمة المعتقلين.













وتابع الإعلامي الكبير أن هناك أزمة للعقل المتأسلم الذي يرى أنه صاحب حق الثواب والحقيقة مؤكدا أن مرسي كان دائما ما يقول في خطاباته اهلى وعشيرتى هو يرى أن جماعة الإخوان اهله وعشيرته مؤكدا أنه كان ينبغي على رئيس مصر أن يكون رئيسا لكل المصريين دون تمييز.





وأشار عماد الدين أديب أنه منذ وقت الملك فؤاد وفاروق ومجلس قيادة الثورة ورؤساء مصر كان لهم تعاملات مختلفة ولم يقدروا على جماعة الإخوان ولكن شخص اتى من جماعة الإخوان استطاع الاطاحة بهم في أقل من عام.







