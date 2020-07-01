لجان بالكليات لأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل ومتابعة من المستشفيات الجامعية

تعقد الجامعات المصرية امتحانات الفرق النهائية متخذة كافة الإجراءات الاحترازية، لحماية الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، في مواجهة فيروس كورونا المستجد.





قال الدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن المستشفيات الجامعية على أتم الاستعداد لاستقبال الطلاب خلال فترة امتحانات الفرق النهائية، مشيرا الى أن الجامعات تقوم بالتنسيق ووضع خطة الوقاية للطلاب،موضحا أن جميع العيادات الخارجية تعمل بكامل قوتها.









أضاف "عبد الغفار فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن العيادات الخارجية في المستشفيات الجامعية، لم توقف عملها منذ ظهور فيروس كورونا وإعلان حالة الطوارئ الا أنها لم تكن تعمل بطاقتها كاملة بل بنسبة 30% فقط لتعود بكامل طاقتها بعد توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي









لفت عبد الغفار إلى أنه يتم حاليا استقبال المرضى في جميع التخصصات الطبية، في إطار جهود الدولة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد.









لجان خاصة للأمراض المزمنة والحوامل .. هذا ما قدمته التعليم العالي مراعاة لظروف جائحة كورونا









اعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، عن تشكيل لجان امتحانات للجامعات خاصة للأمراض المزمنة والحوامل ، في ظل مراعاة لظروف جائحة كورونا.









وذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اليوم الذي جمعه مع وزير التعليم العالي وعدد من الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ وذلك لمناقشة عددٍ من القضايا والملفات ذات الأولوية في المرحلة الراهنة.









وكان قد أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، أنه لن يسمح بالتجمعات نهائيا داخل الحرم الجامعي، مؤكدا على أهمية تنظيم دخول وخروج الطلاب من اللجان، على أن يتم مراعاة دخول وانصراف الطلاب بتسلسل وبدون تدافع أو تزاحم.









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وأشار إلى أنه اطمأن علي جاهزية غرفة العمليات بالمجلس الأعلى للجامعات، والتي تم تشكيلها لمتابعة سير أعمال الامتحانات، وحل جميع المشاكل وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الجامعات والمعاهد.









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