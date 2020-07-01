AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لجان بالكليات لأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل ومتابعة من المستشفيات الجامعية

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 10:00 م
طلابب جامعات
طلابب جامعات
Advertisements
نهلة الشربينى
تعقد الجامعات المصرية امتحانات الفرق النهائية متخذة كافة الإجراءات الاحترازية، لحماية الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس،  في مواجهة فيروس كورونا المستجد. 

قال الدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن المستشفيات الجامعية على أتم الاستعداد لاستقبال الطلاب خلال فترة امتحانات الفرق النهائية، مشيرا الى أن الجامعات تقوم بالتنسيق ووضع خطة الوقاية للطلاب،موضحا أن جميع العيادات الخارجية تعمل بكامل قوتها. 


أضاف "عبد الغفار فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن العيادات الخارجية في المستشفيات الجامعية، لم توقف عملها منذ ظهور فيروس كورونا وإعلان حالة الطوارئ الا أنها لم تكن تعمل بطاقتها كاملة بل بنسبة 30% فقط لتعود بكامل طاقتها بعد توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي


لفت عبد الغفار إلى أنه يتم حاليا استقبال المرضى في جميع التخصصات الطبية، في إطار جهود الدولة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد.


لجان خاصة للأمراض المزمنة والحوامل .. هذا ما قدمته التعليم العالي مراعاة لظروف جائحة كورونا


اعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، عن تشكيل لجان امتحانات للجامعات خاصة للأمراض المزمنة والحوامل ، في ظل مراعاة لظروف جائحة كورونا.


وذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اليوم الذي جمعه مع وزير التعليم العالي وعدد من الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ وذلك لمناقشة عددٍ من القضايا والملفات ذات الأولوية في المرحلة الراهنة.


وكان قد أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، أنه لن يسمح بالتجمعات نهائيا داخل الحرم الجامعي، مؤكدا على أهمية تنظيم دخول وخروج الطلاب من اللجان، على أن يتم مراعاة دخول وانصراف الطلاب بتسلسل وبدون تدافع أو تزاحم.




وأشار إلى أنه اطمأن علي جاهزية غرفة العمليات بالمجلس الأعلى للجامعات، والتي تم تشكيلها لمتابعة سير أعمال الامتحانات، وحل جميع المشاكل وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الجامعات والمعاهد.



جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات قد أقر بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 يونيو الماضي بدء أعمال امتحانات السنوات النهائية بكافة الجامعات والمعاهد اعتبارًا من 1/7/2020.
 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأعلى للمستشفيات الجامعية: العيادات تعمل بكامل طاقتها خلال فترة الامتحانات

بعد إعلانه موعد امتحانات الفرق النهائية .. #وزير_التعليم_العالي يتصدر تويتر

تعليقا على قرارات المجلس الأعلى للجامعات اليوم .. أستاذ جامعي: يراعي مصلحة الطالب أولا

لطلاب الدراسات العليا.. تعرف على آليات إجراء الامتحانات وتحديد موعدها

جهود مكثفة من الأعلى للجامعات والمستشفيات الجامعية لوقاية طلاب الفرق النهائية من خطر كورونا

لطلاب الفرق النهائية بالجامعات.. تعرف على محظورات الامتحانات وعقوبات تجاوزها

ترشيحاتنا

الإمارات تعلن إيقاف السفر الدولي لـ السياحة والترفيه

من اليوم ولمدة أسبوعين.. 12 طريقة لتسجيل قراءة العداد وسداد فاتورة الغاز الطبيعي

الرئيس الإنسان.. حكاية مواقف رائعة لـ السيسى مع البسطاء..فيديو

أخبار النادي الأهلي| الأحمر ينذر الزمالك على يد محضر.. وزير الرياضة يزور مقر النادي.. حسين الشحات يظهر في مران الفريق

تطور جديد.. خبراء يكشفون سبب الجلطات والسكتة الدماغية لمصابي كورونا

سامح شكري: شكوكنا تزداد تجاه نوايا الجانب الإثيوبي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد استخدامه لـ علاج فيروس كورونا.. كل ما تريد معرفته عن جهاز إيكمو

بصورة أبيض وأسود.. هنا الزاهد تبهر الجميع في أحدث ظهور.. شاهد

بعد تحذير الصحة العالمية.. كل ما تريد معرفته عن السلالة الجديدة لأنفلونزا الخنازير