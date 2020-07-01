AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الإسباني.. أتليتك بيلباو يعمق جراح فالنسيا بثنائية على أرض ميستايا

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 09:58 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني

حقق فريق أتليتك بيلباو  فوز مهم على مضيفه فالنسيا بهدفين دون رد، على ملعب "مسيتايا" في إطار منافسات الجولة الـ33 من عمر الدوري الإسباني "الليجا".

جاء هدف بيلباو الأول عن طريق راؤول جارسيا في الدقيقة 13 بعد تمريرة من اينياكي ويليامز.

وعاد جارسيا في الدقيقة 47 بداية الشوط الثاني ليحرز الثاني و يُضعف آمال فالنسيا في العودة للمباراة، و جاء الهدف بعد تمريرة من كوردوبا.

وبعد مرور 4 دقائق احتسبها الحكم كوقت بدلًا من الضائع، أطلق صافرة نهاية المباراة بفوز بيلباو بثنائية نظيفة.

أرتفع رصيد أتليتك بيلباو إلى النقطة 48 مُحتلًا المركز السابع، و زحف أصحاب الأرض إلى المركز العاشر برصيد 46 نقطة.

وفي نفس الجولة، فاز غرناطة على ألافيس بهدفين دون رد، ليعزز موقعه تاسعا بـ 46 نقطة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على ليجانيس

الدوري الإسباني .. أتلتيكو مدريد يدك شباك أوساسونا بخماسية نظيفة

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز أتلتيكو مدريد على أوساسونا بخماسية

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على فالنسيا

الصدارة مدريدية.. ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة 30

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة الصعب على أتليتك بيلباو

ترشيحاتنا

إثيوبيا تبدأ حملة تحريضية ضد مصر بسبب سد النهضة

من اليوم ولمدة أسبوعين.. 12 طريقة لتسجيل قراءة العداد وسداد فاتورة الغاز الطبيعي

استفسر عن أحواله المعيشية ومتطلباته.. الرئيس السيسي يتحدث مع احد الباعة الجائلين خلال جولته بمدينة نصر

محمد صلاح يتراجع للمركز الرابع.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي أوباميانج

بصورة أبيض وأسود.. هنا الزاهد تبهر الجميع في أحدث ظهور.. شاهد

مجلس الأمن يقرر وقف كل النزاعات فى العالم 90 يوما لمواجهة كورونا | تفاصيل

AdvertisementS

في منزله.. مرتضى منصور يعقد اجتماعا عاجلا لبحث عودة التدريبات واستكمال الدوري

خفض 50 % من العقود.. 8 قرارات عاجلة لـ مجلس إدارة الزمالك فى اجتماع اليوم

عاجل | الزمالك يقرر العودة للتدريبات وإجراء مسحة طبية غدا

اجتاز الاختبار الطبي.. مصادر تؤكد حصول الترجي على توقيع مدافع الزمالك ٣ مواسم

محمد صلاح يتراجع للمركز الرابع.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي أوباميانج

أخبار النادي الأهلي| الأحمر ينذر الزمالك على يد محضر.. وزير الرياضة يزور مقر النادي.. حسين الشحات يظهر في مران الفريق

شكرا على تعبك معايا يا بنت الاصول.. محمد عواد يوجه رسالة لزوجته بعد إصابته بكورونا

أخبار الرياضة.. الأهلي ينذر مرتضى منصور.. الترجي يحصل على توقيع مدافع الزمالك.. والدوري "مستحيل يكمل"

أخبار الزمالك| قرارات مهمة لمجلس الإدارة خلال اجتماع اليوم.. وخالد الغندور يعود للقناة الثلاثاء

تعويض الأهلي.. نجم الزمالك يضع شروطا للجبلاية فى حال إلغاء الدوري

ميدو يطالب خالد بيومي بالترشح لانتخابات الجبلاية.. والأخير يعلق

نجل نجم الأهلي: عودة الدورى صعب فنيا واستكماله منقذ للمنظومة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد استخدامه لـ علاج فيروس كورونا.. كل ما تريد معرفته عن جهاز إيكمو

بصورة أبيض وأسود.. هنا الزاهد تبهر الجميع في أحدث ظهور.. شاهد

بعد تحذير الصحة العالمية.. كل ما تريد معرفته عن السلالة الجديدة لأنفلونزا الخنازير