الدوري الإسباني.. أتليتك بيلباو يعمق جراح فالنسيا بثنائية على أرض ميستايا

حقق فريق أتليتك بيلباو فوز مهم على مضيفه فالنسيا بهدفين دون رد، على ملعب "مسيتايا" في إطار منافسات الجولة الـ33 من عمر الدوري الإسباني "الليجا".

جاء هدف بيلباو الأول عن طريق راؤول جارسيا في الدقيقة 13 بعد تمريرة من اينياكي ويليامز.





وعاد جارسيا في الدقيقة 47 بداية الشوط الثاني ليحرز الثاني و يُضعف آمال فالنسيا في العودة للمباراة، و جاء الهدف بعد تمريرة من كوردوبا.

وبعد مرور 4 دقائق احتسبها الحكم كوقت بدلًا من الضائع، أطلق صافرة نهاية المباراة بفوز بيلباو بثنائية نظيفة.

أرتفع رصيد أتليتك بيلباو إلى النقطة 48 مُحتلًا المركز السابع، و زحف أصحاب الأرض إلى المركز العاشر برصيد 46 نقطة.

وفي نفس الجولة، فاز غرناطة على ألافيس بهدفين دون رد، ليعزز موقعه تاسعا بـ 46 نقطة.