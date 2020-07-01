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توك شو

للتصدى لـ كورونا.. مصر للطيران: منع توزيع المشروبات الساخنة والجرائد لراكبي الطائرات

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 09:52 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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قسم التوك شو
قال الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه تم بدء عودة حركة الطيران بـ 14 رحلة ، مضيفا:" تم اتخاذ العديد من الإجراءات الإحترازية مع عودة الرحلات والحفاظ على المسافات الآمنة".


وأضاف  رشدي زكريا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  يتم تعقيم الطائرات بعد كل رحلة وتجهيزها بمعدات لتنقية الهواء".


وتابع رشدي زكريا:"  ممنوع توزيع المشروبات الساخنة والجرائد على متن الطائرات كإجراءات احترازية للحد من انتشار كورونا".


وأكد أنه لا توجد أى زيادات فى أسعار تذاكر مصر  للطيران وهناك عروض تنشيطية لجذب العملاء.

 
 ولفت رشدي زكريا :"  يتم تعقيم الطائرات قبل كل الرحلة ويتم توفير أدوات التعقيم والمطهرات والكمامات للركاب لاستعمالها أثناء الرحلة ، ويتم ترك صفين خاليين في آخر الطائرة لأي راكب لا يستطيع ارتداء  الكمامة لفترة طويلة ".
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