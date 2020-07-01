للتصدى لـ كورونا.. مصر للطيران: منع توزيع المشروبات الساخنة والجرائد لراكبي الطائرات

قال الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه تم بدء عودة حركة الطيران بـ 14 رحلة ، مضيفا:" تم اتخاذ العديد من الإجراءات الإحترازية مع عودة الرحلات والحفاظ على المسافات الآمنة".
وأضاف رشدي زكريا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" يتم تعقيم الطائرات بعد كل رحلة وتجهيزها بمعدات لتنقية الهواء".
وتابع رشدي زكريا:" ممنوع توزيع المشروبات الساخنة والجرائد على متن الطائرات كإجراءات احترازية للحد من انتشار كورونا".
وأكد أنه لا توجد أى زيادات فى أسعار تذاكر مصر للطيران وهناك عروض تنشيطية لجذب العملاء.
ولفت رشدي زكريا :" يتم تعقيم الطائرات قبل كل الرحلة ويتم توفير أدوات التعقيم والمطهرات والكمامات للركاب لاستعمالها أثناء الرحلة ، ويتم ترك صفين خاليين في آخر الطائرة لأي راكب لا يستطيع ارتداء الكمامة لفترة طويلة ".